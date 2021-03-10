桃市蘆竹農會選出三巨頭 陳春郎連6任總幹事全市最資深

桃園市各基層農會今天起舉行新任理監事會議、進行理事長、常務監事選舉和遴聘總幹事，組成新任「三巨頭」，蘆竹區農會今天上午率先舉行新任理監事會議，由於理事長、常務監事及總幹事均同額競選、候聘，該農會表示，在理監事全部出席下，順利選出新任理事長黃教陽、常務監事錢得勝及遴聘總幹事陳春郎「三巨頭」。

蘆竹區農會新任理監事會議召開，理事9人、監事3人全部出席，黃教陽、錢得勝分獲理事9票、監事3票全部支持當選，陳春郎亦獲理事9票全額通過繼續遴聘擔任總幹事，陳春郎已擔任蘆竹區農會5屆總幹事20年，將邁入第6屆任期，也是現任各區農會最資深總幹事，這項選舉過程平和順利。