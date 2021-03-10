客博會要花15億挨批選前大撒幣 議員建議延期辦理

桃園市明年將辦理首屆世界客家博覽會，桃園市議會今舉行客博會墊付案專案報告，議員不分藍綠政黨都直呼疫情變數還很大，紛紛點出防疫、疫苗接種普及率、國境鬆綁、防疫旅館相關問題。藍營議員更狠批此舉是「選舉前大撒幣」，要求延期辦理，明天將投票表決。

客博會總經費15億元，客委會用前瞻基礎建設計畫編12億元特別預算，市府自籌3億。世界館主館位於青埔A18高鐵站前廣場，將斥資約4億元建置1棟主場館及6個微型場館，另有近9000萬元用來美化周邊環境，因廣場土地非市府所有，場館2個月的展期後將要拆遷他處，主場館的拆遷費估計還需1億多元，引起議員反彈。

議員詹江村痛批，根本是選舉前大撒幣，辦客博會可讓里長們用遊覽車載里民去玩，人民會覺得，「鄭文燦真好，都會帶我們去玩」，打著發揚客家文化的名號，讓是客家人的議員不敢反對，一反對就會被扣上不愛客家的帽子，實在太扯。

「台灣明年7月前疫苗接種普及率能達7成嗎？」市議員舒翠玲說，其他國家預計2021年下半年第4季能完成7成疫苗接種率，達到全體免疫力，但台灣現僅有11萬支疫苗，有本錢開放國境？她建議要以現有建築及地景做規畫，不要花錢蓋沒用的場館。

市議員黃敬平則建議2023年辦第一屆客博會，可每2或4年持續辦理；市議員蔡永芳替市府喊冤，現在無論辦好、辦壞都會挨罵，在野黨絕對不會是潛在受益者，若請海外國家設展，防疫旅館數量恐會爆炸，他強調「我沒有反對，只是疫情風險要審慎評估」。

客家事務局代理局長戴興達回應，議員們最關心的是疫情，目前有3種方案，第一是疫苗普及、台灣有群體免疫力，可依原計畫辦理；第二是有疫苗但還沒普及、國境未全面開放，會進行防疫措施；第三則為延期辦理，會由專家評估做滾動式檢討。

談及世界館主館為何選在青埔？戴興達說，青埔位於機場旁，旁邊又有高鐵及捷運，地理位置最佳。此外，除世界館主管斥資近5億外，其餘10億為展覽表演、消防衛生公安、交通、城市美化、環境清潔等費用。