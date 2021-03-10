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台68線竹東端延伸 13日在東寧里集會所辦說明會
台68線竹東端往東延伸軟橋，銜接東峰路新闢工程，目前已經在可行性評估階段，同時將在13日於竹東鎮東寧里集會所舉辦第1場地方說明會，縣府工務處將說明計畫辦理內容，縣府及地方都期望延伸計畫完成後，能解決前往五峰鄉假日觀光車潮在台3線與竹112線交叉路口造成的交通擁堵情況。
台68線延伸軟橋、東峰路新闢工程，全長2.2公里，計畫沿上坪溪河堤共構，採平面道路設計，將從台68線竹東端往東向延伸至員東國中南側接至東峰路，目的是為分散從五峰鄉在假日出入的大量觀光車潮。
縣府工務處表示，台68線延伸銜接軟橋地區的計畫從2007年開始推動，2011年3月通過通過環境影響評估，但因計畫為台68快速道路延伸線，交通需求、功能定位及路線布設經多次檢討、調整及討論，才確定由台3線與台68線平交路口往南。
目前因出入五峰鄉都需經由竹122線南清公路，在假日時常在竹東與往來尖石、北埔的台3線車潮造成壅塞，而竹122線也因本身路幅較窄，讓車流回堵嚴重，縣府希望透過台68線延伸分散車流，而當地竹東鎮東寧里及員崠里居民也期待車潮分散後，不會每到假日都交通大打結。
縣長楊文科表示，希望居民踴躍參與13日舉行的地方說明會，能提供意見讓縣府作為後續工程推動參考，工務處也說，新闢道路建設可紓解前往五峰鄉行經竹東市區車流量，改善五峰鄉聯外動線交通，並可提昇道路服務水準及運輸服務品質，帶動周邊地區發展。
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