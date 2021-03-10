台68線竹東端延伸 13日在東寧里集會所辦說明會

台68線竹東端往東延伸軟橋，銜接東峰路新闢工程，目前已經在可行性評估階段，同時將在13日於竹東鎮東寧里集會所舉辦第1場地方說明會，縣府工務處將說明計畫辦理內容，縣府及地方都期望延伸計畫完成後，能解決前往五峰鄉假日觀光車潮在台3線與竹112線交叉路口造成的交通擁堵情況。

台68線延伸軟橋、東峰路新闢工程，全長2.2公里，計畫沿上坪溪河堤共構，採平面道路設計，將從台68線竹東端往東向延伸至員東國中南側接至東峰路，目的是為分散從五峰鄉在假日出入的大量觀光車潮。

縣府工務處表示，台68線延伸銜接軟橋地區的計畫從2007年開始推動，2011年3月通過通過環境影響評估，但因計畫為台68快速道路延伸線，交通需求、功能定位及路線布設經多次檢討、調整及討論，才確定由台3線與台68線平交路口往南。

目前因出入五峰鄉都需經由竹122線南清公路，在假日時常在竹東與往來尖石、北埔的台3線車潮造成壅塞，而竹122線也因本身路幅較窄，讓車流回堵嚴重，縣府希望透過台68線延伸分散車流，而當地竹東鎮東寧里及員崠里居民也期待車潮分散後，不會每到假日都交通大打結。