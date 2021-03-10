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桃市消防節水大作戰 救災以幫浦抽水、洗車改採擦拭

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市消防局展開節水大作戰，出勤搶救火災使用抽水幫浦在火場附近埤塘、水圳抽水滅火，抽水幫浦成救災配備。記者曾增勳／翻攝
桃園市消防局展開節水大作戰，出勤搶救火災使用抽水幫浦在火場附近埤塘、水圳抽水滅火，抽水幫浦成救災配備。記者曾增勳／翻攝

桃園市石門水庫蓄水量不到一半，缺水旱象不解，桃園市消防局展開節水大作戰，消防隊員出勤搶救火災，攜帶抽水幫浦成為救災配備，日前大園倉儲大火，消防員救災用水不夠，靠附近水圳抽水滅火，消防車輛也不用水清洗，消防局第1大隊長賴志忠今天上午說，現在消防車輛改採擦拭方式，原消防佈線射水演練也改為「動作演練」而不實際射水，節約用水。

大園區一家倉儲工廠大火，消防局出動30多輛消防車滅火，消防員不停灌救滅火持續6小時，救災用水不夠，立即在火場附近水圳抽取用水撲滅火勢，消防局第3大隊長殷明坤說，現在消防車前往火場救災，使用放流水之外，消防車固定攜帶抽水幫浦配備，到火場附近的埤塘、水圳抽水撲滅大火，盡量節約使用消防栓用水。

桃園市目前完成7處水資源回收中心每天處理放流水8萬噸，提供工廠企業及民眾取用、也供應消防救災用水取用，消防局第1大隊桃園、各消防隊到龜山水資中心取水、每周取用2.5噸放流水，第3大隊蘆竹各消防隊到北區水資中心取水、一周訓練約取用15噸放流水、上周救災用水臨時取用12噸放流水，節約用水不小。

賴志忠、殷明坤表示，以往救災、訓練用水使用消防栓自來水，即今水情吃緊，原本消防演練的佈線射水，都會實際射水，現在改採「動作」但不際射水，原先清洗消防車輛用水，現在改用擦拭方式用一點水，大量減少用水，還有訓練、救災用水會取用水資中心放流水，救災盡量利用抽水幫浦在附近埤塘、水圳抽用天然水源滅火，節約用水。

桃園市消防局展開節水大作戰，消防車輛清洗改採擦拭方式節約用水。記者曾增勳／攝影
桃園市消防局展開節水大作戰，消防車輛清洗改採擦拭方式節約用水。記者曾增勳／攝影

石門水庫 消防員

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