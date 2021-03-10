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生活裡的詩人杜潘芳格展 桃園客家文館登場

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
生活裡的詩人~杜潘芳格展，展出各階段生命歷程痕跡。圖／桃園市客家事務局提供
生活裡的詩人~杜潘芳格展，展出各階段生命歷程痕跡。圖／桃園市客家事務局提供

桃園市客家事務局自即日起至3月21日，於客家文化館特展室舉辦「生活裡的詩人杜潘芳格展」，展出杜潘芳格文物，重現詩人的創作空間，讓民眾身歷其境，感受杜潘芳格的詩作靈感。

文化局表示，杜潘芳格生前經歷日治、國民政府、赴美、返台等4個時期，是台灣社會早期少數會使用日語、華語、英語及客語等4種語言的文學家，她積極從事客語創作，進行鄉音鄉情的探索，從家務、兒女、親人，花草樹木到人生信仰，都是杜潘芳格的創作靈感來源。

杜潘芳格用詩詞承載客家文化與薪火相傳，豐富台灣客語寫作的版圖，2007年獲頒客家委員會客家傑出貢獻獎、鹽分地帶文藝營「台灣新文學貢獻獎」，是一位跨越時代、本土、詩詞、女性的文學代表人物。

這次特展分為「杜潘芳格生命史~點光个人」、「杜潘芳格詩作賞析~有希望、有喜樂、有安慰」、「創作書房-光个日」、「翻看書籍~生活裡的詩」4大主題，透過文字搭配照片、訪談影片，精選以生活為題材且引人深省的作品，並加上文友及評論家的賞析。

客語 詩人 客家文化

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