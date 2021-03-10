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竹縣推「青年竹夢提案」邀年輕朋友為社區環境注入活力

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣新豐松柏村的提案「明新街綠美化」，將廢棄的課桌椅重新塗上繽紛的色彩，放在街角供民眾休憩。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新豐松柏村的提案「明新街綠美化」，將廢棄的課桌椅重新塗上繽紛的色彩，放在街角供民眾休憩。圖／新竹縣政府提供

新竹縣2019年首度辦理社區規畫師計畫「綠巨人共識營」，成功打造縣內9處社區環境綠化新亮點，第二屆共識營新增「青年竹夢提案」，邀請縣內18至45歲有志於環境改造的青年朋友，利用所學投入社區服務，提案經費最高補助5萬元，以自工購料的方式進行社區環境改善，為社區注入年輕活力。

縣長楊文科表示，透過村里長的號召力、青年的熱情行動力，共同投入環境營造行列，期待讓社區街角、公共空間，在年輕人新視角的規畫下，可呈現出嶄新的風貌。

縣府交旅處表示，社區規畫師計畫過去想提案者，都需要先經過64個小時的培訓課程，通常課程都安排在周末，要連續上3周，但有些村里長因公務繁忙而無法參與，因此縣府推動「綠巨人共識營」。

共識營是將以往64小時的課程濃縮成一天，村里長完成培訓課程並通過考核後，就可申請自工購料經費最高5萬元，打造村里新亮點；第一屆完成的亮點包括竹北斗崙里「人行道圍籬綠化」、新豐松柏村「明新街綠美化」、關西南雄里「轉角綠到愛」、橫山鄉內灣村「打造蝴蝶生態公廁」等9處。

而今年除了延續廣受好評的綠巨人提案外，考量年輕人也有意願參加，卻受限工作，時間彈性不大，也新增「青年竹夢提案」，專門為18至45歲的青年，規畫景觀設計與植栽養護的課程。

交旅處說，青年竹夢的提案人須先參加3月12日在縣府簡報室舉辦的綠巨人共識營，目前提供的50個名額已額滿，提案經費同樣最高補助5萬元，將透過使用生態工法及在地環保材質等方式，營造社區綠美學。

當天的活動也將邀請第一屆參與共識營的村里長進行經驗分享，由里長帶動里民和青年朋友共同投入公共事務，跨出為家鄉環境營造踏的第一步。

橫山鄉內灣村的提案「打造蝴蝶生態公廁」，將公廁的外牆及內牆都畫上美麗的蝴蝶，並用廢棄的馬桶種植花草，作為環境綠美化的小巧思。圖／新竹縣政府提供
橫山鄉內灣村的提案「打造蝴蝶生態公廁」，將公廁的外牆及內牆都畫上美麗的蝴蝶，並用廢棄的馬桶種植花草，作為環境綠美化的小巧思。圖／新竹縣政府提供

青年 人行道 新竹

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