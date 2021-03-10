苗市農會選舉少數派提異議集體退席 一級戰區打延長賽

苗栗市農會選舉一級戰區競爭激烈，今天上午9點召開新任理事會，4席少數派由郭豐煊針對其中1張理事選舉選票沾有指印表態，已由江縣雄提聲明異議，4人集體退席，5席多數派後來選出理事長賴桂煖，遴聘總幹事謝錦明續掌市農會。

市農會屆次改選，重演謝錦明及前總幹事吳世垣纏鬥劇碼，兩派勢均力敵，會員代表投票各掌握22席，投票結果戰成平手，以抽籤決定勝負，理事選舉結果謝錦明陣營5比4席勝出，今天的理事會情勢緊繃，警方也到會場外戒護，少數派表達聲明異議後離席，並沒有發生衝突。

市農會有45席會員代表，3月2日理、監事及上級農會代表選舉，1席缺席下，雙方戰成平手，少數派聲明異議的1票，足以關鍵勝負，另，市農會競爭激烈，檢調警都已介入調查是否涉及不法。