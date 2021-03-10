逛市集、品茶藝 苗栗特色館13日辦生活陶市集

苗栗縣政府推動「苗栗陶品牌打造計畫」，以苗栗特色館為發展基地，13日上午10時至下午5時將舉辦以「陶」為主題的生活陶市集，串聯苗栗在地小農、手作青年、文創店家，有多達25個創意攤主以多元面貌呈現市集特色，縣府歡迎民眾一起來吃美食、玩手作、看演出。

苗栗縣文化觀光局指出，當天還安排多組表演節目，包括小丑哈利的歡樂魔術秀、復客鄉音邱憶慈、互動式表演天才水管阿民、清新兄弟組合青鳥合唱團、雙語彈唱Jackson Wei等團隊演出，另外結合苗栗手作職人技藝，安排5場手作體驗課程，有墨湘咖啡「品豆手沖體驗」、靛濃「植染萬用束口包」、湖籽手作實驗室「藺草香復古杯墊」、2梯次「療癒永生花手感卡」DIY課程，由職人指導民眾，報名請搜尋FACEBOOK臉書專頁「文化創意新苗栗」線上報名。

為推廣生活陶器的實用及環保，下午1時邀主廚劉仁華現場教學「富貴花開好運到」料理並提供民眾品餐，民眾可於市集、工作坊挑選陶瓷器皿來盛裝，即可免費享用名廚為大家準備的花果大餐，數量有限，索完為止。

文觀局為傳承手擠胚、手捏技藝，3至4月間規畫主題式陶藝研習班，邀陶藝家湯潤清開辦手捏泥條成型技法研習班花器製作、張立杰午後咖啡香、張維翰古早味陶製龍罐等課程，採網路報名（主題式陶藝課程https://reurl.cc/6yEnnr ），活動洽詢專線037-256600活動小組、037-233121#12文觀局。