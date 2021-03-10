桃園補助自由行 3/20開放國人登錄資料

桃園市針對自由行旅客推出補助方案，每房每晚最高補貼1000元，每人可補助2次，活動期間為本月22日至4月30日，僅限週日至週五使用，20日後民眾可先上網登錄個人資料。

桃園市長鄭文燦今天上午主持市政會議，觀光旅遊局表示，桃園市推出自由行振興補助方案，凡國人於活動期間入住參加本活動的桃園合法旅宿，可予以房價補貼，每房每晚最高補貼新台幣1000元，每人可補助2次，無須連續入住，不限同一家旅宿，限額補助2萬間房。

觀旅局表示，活動期間為本月22日至4月30日，僅限週日至週五使用，且不包含4月2日、4月4日；3月20日後民眾可先上網登錄個人資料，並於入住時出示身分證件，由旅宿業者核對為本人入住後，即可直接折抵住宿費用。

民政局表示，桃園龍德宮原訂20日開始8天7夜徒步遶境活動，前往鹿港天后宮進香，此為桃園市春節後首樁大型宗教活動，為防範群聚影響疫情，已請龍德宮提出相關活動防疫計畫。

社會局表示，防疫補償部分，「受隔離、檢疫者及照顧者防疫補償金」，至今共累計受理3萬3732件，已核定3萬795件，撥款金額約新台幣3億9981萬7000元。

教育局表示，振興方案部分，今年已編列150萬元補助市內各校申請環教場所、休閒農業園區、觀光工廠及產業文化館等進行環境及食農教育體驗活動，預計補助50校，每校3萬元。

教育局也指出，配合農業局辦理食農戶外教育活動，辦理原則為1班補助1萬，預計提供1000班次，將於3月下旬開放學校申請。