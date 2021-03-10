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竹市「低收入戶學生助學金」開始申請 即日起至3月31日

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
109學年度第2學期低收入戶學生助學金開始申請，民眾可於3月10日至3月31日完成申請手續。圖／新竹市政府提供
109學年度第2學期低收入戶學生助學金開始申請，民眾可於3月10日至3月31日完成申請手續。圖／新竹市政府提供

為保障弱勢家庭學生的就學權益，新竹市府辦理「低收入戶學生助學金」，申請日期即日起至3月31日，希望透過助學金減緩家庭經濟壓力，審查標準並非依學業成績，而是採身份資格認定，民眾需注意重讀、延修（畢）、轉系降讀者不予補助。

教育處表示，凡持有竹市區公所110年度核發最新低收入戶證明書、年滿25歲（含）以下，並持續就讀於國內公私立大專院校、高中職校及竹市公立國民中小學在學的低收入戶學生家庭，每生每學期核發5000至2萬元不等的助學金。

民眾若申請助學金，須備齊以下文件公所核發最新低收入戶證明書、國中小學生證正反面影本或在學證明，高中以上學生請檢附有蓋註冊章的學生證或註冊證明書、有效受款人郵局存簿封面影本。

為加速申請程序，民眾可先至新竹市教育網https://www.hc.edu.tw—表格下載—特前科—獎助學金—第6項 ，下載竹市低收入戶學生助學金補助申請表及相關附件，先行填妥申請表並核章，再到區公所辦理。

教育處指出，為簡化申請流程，民眾可由申請人在申請表中勾選戶籍資料查詢同意書項目，委託區公所業務窗口代為查調戶籍資料，減少民眾四處奔波檢具申請資料，有需求的民眾請多加利用。

若有任何申請低收入戶學生助學金相關問題，可電洽詢市府教育處、竹市三區區公所民政課，聯繫方式如下：東區區公所電話：03-5218231分機208、北區區公所電話：03-5152525分機230、香山區區公所電話：03-5307105分機244、本府教育處特前科電話：03-5427974。

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