網傳中壢10日晚「送肉粽」 警：已取消

一名網友在臉書「爆廢1公社」上張貼公告，指桃園中壢區中山路10日晚間有送煞儀式「送肉粽」，希望民眾可以不要外出。貼文一出引發熱議。中壢警方晚間表示，經聯繫後，明晚儀式已確定暫時取消。

據網友貼文，中壢區中山路270巷至中山路附近，原定10日晚間9點30分要進行送肉粽儀式，時長90分鐘，儀式預計晚間11點結束，接著會送上貨車，沿著路線載到出海口，呼籲附近居民避免在這段時間外出，以免沖犯。

由於地點位在市區，引發網友熱議，中壢警方晚間表示，轄區派出所並未接到對方申請路權，且經與當地里長聯繋後，明晚儀式已確定取消，將擇日再舉行。

送肉粽是民間傳統除煞儀式，法會進行過程會將繩索送到海邊或是在河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。