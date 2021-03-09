桃園生質能中心興建進度8成 全市回收生廚餘有望恢復

桃園市過去因堆肥場容量有限，只收熟廚餘、不收生廚餘，去年12月起由八德區首先恢復收生廚餘，可併熟廚餘一起發酵成堆肥，運作成效不錯，其他區何時啟動？桃園市府表示還得評估整體廚餘情形，環保局指出，生質能中心興建進度目前約8成，預計7月可開始試運轉，到時候就能進行廚餘厭氧發酵發電。

為達垃圾減量目標，環保局在廚餘下功夫；生質能中心7月試運轉，去年已先在八德區首先恢復收生廚餘，並委託民間廚餘快速發酵堆肥場收取，讓民眾養成回收生熟廚餘的習慣。

環境清潔稽查大隊長羅文林說，八德區垃圾用打包計畫，擇定先試行，目前生熟廚餘回收量增加中，已向鄉親開說明會解釋生熟廚餘分別，也發宣傳單提醒；未來廚餘將有3種回收方式，可送往堆肥、養豬場及生質能中心。

桃園各行政區目前可回收廚餘包括麵食、魚、蝦、肉類製品、果皮、蔬果、蒂頭、菜葉根、蛋殼、甘蔗皮與竹類長纖維等，稱為熟廚餘；生廚餘是葉菜、果皮，可與熟廚餘一併丟入廚餘回收桶，但不可回收海鮮殼、硬果核殼、骨頭與花材樹葉。

位於觀音區的生質能中心有熱處理單元、厭氧消化單元及固化掩埋單元等三合一功能，截至2月底興建進度為82.26%，目前正興建熱處理單元垃圾貯坑，廢氣處理系統與氣冷式冷凝器設備已安裝完畢，厭氧消化單元也已完成緩衝槽安裝作業。

環保局指出，生質能中心熱處理單元產生的熱能，預計1年約2億度發電度數，厭氧消化單元產生沼氣，估計1年能有約540萬度發電度數，目前規畫產生的電力優先供給廠內各項設施使用，剩餘電力則販售給台電公司，熱處理單元電價1度約為3.94元、厭氧消化單元1度約5.11元。