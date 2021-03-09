桃園水資放流水每噸2.67超便宜 企業人民取水最夯地點

今年降雨超低創歷史新低，石門水庫蓄水量不到一半，旱象不解，桃園市政府為鼓勵工廠用水大戶節水，開放全市7處水資源中心每天供應8萬噸放流水，蘆竹區北區水資源中心每天供應5萬噸放流水最多，南亞科技蘆竹錦興廠每天取水1.5萬噸最高，該廠向市政府通報，決定斥資1.5億元自行埋設2.4公里輸水管線取水使用，許多企業、民眾紛紛前往取水，節約自來水和避免缺水。

市政府水務局今天下午表示，市府全力推動回收放流水（汙水），全市完成7座水資源回收中心，包括北區、大溪、龜山、復興、三民、石門及楊梅水資源回收中心，每天供應8萬噸放流水，其中北區水資源回收中心每天供水5萬噸、佔全市回收放流水逾六成最高。

北區水資源回收中心供應回收放流水每噸2.67元，比自來水便宜，供應工廠企業、民眾取用，據了解，吸引包括南亞科技錦廠、桃園及蘆竹多個建商營建工地取用，做為工業用水、營建工地灑水防塵，蘆竹地區消防用水也前往取用，另有不少洗車廠、民眾前往取水使用，減少自來水使用節水和降低用水成本。

市府水務局表示，為推動工業用大戶節約用水，市府要求工業用水每天超過千噸以上的工廠，必須達到節約工業用水7%，其中南亞科技錦興廠工業用水多，去年底來每天前往北區水資源回收中心取水1.5 萬噸，為方便取水，該廠決定斥資1.5億元，從該廠到北區水資中心自行埋設2.4公里輸水管線，可以隨時有水可用、避免缺水。