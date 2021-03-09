竹市新增3處停車場 巨城旁民權停車場3月底完工

新竹市年輕移入家庭多，汽車數量也從14萬輛增至16萬輛，市府盤點熱門景點旁閒置土地增設停車場，新竹漁港南側停車場、新竹公園旁的東光停車場2月接力啟用，巨城購物中心周邊每逢假日一位難求，市府也斥資600多萬元興建民權路停車場，預計3月底完工，未來收費1小時20元，3處停車場提供1700個停車位，方便民眾旅遊、購物。

市府交通處指出，南寮魚鱗天梯、17公里海岸線周邊是新竹熱門景點，新設置的新竹漁港南側停車場就位於新竹區漁會加油站旁，2月初完工後開放，提供1396個停車位，讓民眾不再因假日出遊、大型活動停車需求，找不到停車位。

新竹公園、動物園周邊的東光停車場則位於公園路216巷內，步行前往新竹公園僅4分鐘，也在2月下旬開放停車，提供汽車219格、機車36格，來訪動物園、新竹花市的遊客找車位更方便，也有助舒緩假日來訪的車流。

巨城購物中心平假日逛街人潮都不少，市府交通處也選中鄰近民權路1處原為稅務局宿舍的用地，經爭取國有財產署同意，由市府斥資600多萬元打造平面停車場，預計3月底完工，該處位於民權路217號對面，步行進入巨城僅2分鐘，提供150個停車位。

市府交通處停車場管理科指出，民權路停車場預計3月底完工，後續再視運作情形開放使用，屆時若不想排隊進入巨城停車場的駕駛，可選擇到此停車，同樣便利方便。

新竹市長林智堅說，3處活化土地價值再利用的停車場，可增加當地停車供給及紓緩當地停車需求，讓居民享有停車便利又舒適的居住品質。