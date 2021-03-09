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水情吃緊 新竹縣游泳池、三溫暖、洗車場減量供水

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
水情持續嚴峻，新竹縣內游泳池、三溫暖、洗車場即日起減量供水。記者陳斯穎／攝影
水情持續嚴峻，新竹縣內游泳池、三溫暖、洗車場即日起減量供水。記者陳斯穎／攝影

水情持續嚴峻，新竹縣內游泳池、三溫暖、洗車場即日起減量供水，節水率目標由原本的10％提高至20％；縣長楊文科今天也在主管會報中表示，希望重啟先前在寶山規畫第3座離槽式水庫的計畫。

楊文科表示，過去日治時代即有討論在寶山鄉北坑地區設水庫，目前水情吃緊、竹科用水量大，可預見未來用水需求更多，而興建一座水庫至少需要7、8年，請工務處等單位盡快研擬興建第3座離槽式水庫的可能性。另因鳳山溪的溪水直接排入大海，他也建議工務處評估，是否可興建攔河堰，並請自來水公司設立取水口取水的可行性，提供相關單位參考。

工務處表示，會按照縣長指示，研究興建水庫及攔河堰的可行性，並將相關提案轉知主管機關自來水公司及水利署參考；另外，目前寶山、寶二水庫蓄水量已低於二成，水情十分嚴峻。

為節約用水，縣內非工業用水大戶，包括營利的游泳池、洗車場及三溫暖的減量供水節水率目標，即日起由原本的10％提高至20％，公立的游泳池則直接暫停使用，社區大樓及飯店附設的游泳池及三溫暖等設施也建議業者及住戶停用，共體時艱，工業用水大戶則維持減量供水節水率目標11％。

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縣長楊文科今天在主管會報中表示，希望重啟先前在寶山規畫第3座離槽式水庫的計畫。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科今天在主管會報中表示，希望重啟先前在寶山規畫第3座離槽式水庫的計畫。記者陳斯穎／攝影

水庫 楊文科 新竹

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