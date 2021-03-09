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影／石門水庫遊湖觀光沒生意 媽祖遊湖繞境開放免費跟船賞景

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫大壩碼頭目前可以停靠多艘環湖遊艇，但是生意清淡。圖／桃園市遊渡船遊艇公會提供
石門水庫大壩碼頭目前可以停靠多艘環湖遊艇，但是生意清淡。圖／桃園市遊渡船遊艇公會提供

石門水庫不只逢56年來嚴重枯水期，遊艇環湖觀光業更「乾」，部立桃園醫院感染事件發生後觀光船被迫停駛，部桃19日已經恢復營運，水庫遊艇觀光一樣沒生意，228連假最多一天一趟遊湖，例假日幾乎掛零。

3月15日，桃園市渡船遊艇公會要舉辦石門水庫一年一度媽祖遊湖繞境，還要同時舉辦祈雨祈福活動。總幹事陳春咪表示，當天上午約8點開始搭船遊湖繞境，中間會在阿姆坪碼頭上岸，迎媽祖以後上船繼續祈福求雨，全程預計花3小時，信徒和遊客上船隨行一律免費，等於省了400元（大環湖大船全票收費，小船1小時環湖全票200元，兩種都有長者、兒童優惠票）的門票，可以參與祈福活動還能觀光，一舉數得，也希望藉此宣傳石門水庫遊湖觀光。

陳春咪說，無論部桃事件前或後，石門水庫遊湖觀光一直有嚴格的防疫措施，包括整船消毒，上船前量額溫酒精消毒，還有座位劃出社交距離等等，確實可以讓大家安心飽覽湖光山色。部桃事件後，桃園大溪老街和一些熱門景點人潮都回籠，唯獨石門水庫觀光遊湖觀光還是一樣冷清，幾乎到了沒有生意的地步。

陳春咪指出，石門水庫水位目前還有230公尺，遊湖可以從壩頂、阿姆坪一直往上到薑母島正常登岸、賞景，而且天氣舒適，目前可以看到些微的夢幻草原和土地公廟、酋長石，絕對值得一遊，觀光客不來的原因和疫情、宣傳、旅行社接團多方面有關，公會將和市政府討論如何吸引觀光客遊湖。

石門水庫3月15日舉辦媽祖遊湖繞境祈福，圖為去年祈福的畫面。圖／桃園市遊渡船遊艇公會提供
石門水庫3月15日舉辦媽祖遊湖繞境祈福，圖為去年祈福的畫面。圖／桃園市遊渡船遊艇公會提供
石門水庫去年媽祖遊湖繞境祈福，也碰上枯水期，信徒希望今年能夠一樣平安度過。圖／桃園市遊渡船遊艇公會提供
石門水庫去年媽祖遊湖繞境祈福，也碰上枯水期，信徒希望今年能夠一樣平安度過。圖／桃園市遊渡船遊艇公會提供

石門水庫 遊艇

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