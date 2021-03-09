竹縣興隆路河堤種植山櫻花、流蘇 盼打造花海大道迎賓

新竹縣竹北市的興隆路一、二段連接高鐵新竹站，也是許多民眾為避開上下班車潮，會選擇的通勤道路，猶如新竹縣的迎賓大道，農業處在沿線河堤進行綠美化工程，種植山櫻花、流蘇、欒樹及灌木共4000多棵，近期已完工驗收，盼讓來到河堤運動散步的民眾有更好的環境。

農業處長范萬釗表示，此綠美化工程總經費487萬餘元，配合沿線既有金露花圍籬、自行車道及人行道等動線，完成興隆路一、二段，也就是中華路至自強南路的河堤，栽植山櫻463棵、流蘇120棵、紫薇67棵、欒樹51棵及灌木3387棵。

其中興隆路一段栽植山櫻花、流蘇，興隆路二段則栽植粉色山櫻花為主，之間點綴臺灣欒樹、小花紫薇等樹種，在道路交會路口選用石斑木、桃金孃及小葉赤楠等易維護的台灣原生灌木，利用樹種造型、季節花期變化，加深用路人視覺感受。