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竹縣東興圳一期開放將辦音樂會 二期拚6月完工
新竹縣東興圳整體景觀再造計畫第一期工程1月底開放公27、28公園，公26及綠41也已在3月初開放，成為不少親子休憩的好去處，二期工程則預計6月中完工；文化局將在4月以第一期興建完成的東興圳景觀綠帶為主題，舉辦音樂會、市集等系列活動，邀請民眾走進公園，認識水圳沿岸的自然生態。
縣長楊文科表示，竹北市的六家地區除了傳統客家農業聚落外，東興圳更保存了過去農業水利設施的紋理，待二期工程完工後，可連接在地文化與歷史軌跡，提供民眾更多更好的休憩空間。
工務處表示，東興圳二期工程將分為汾陽堂、民俗公園及公三公園3個工區改善，工程經費5400 萬元，其中客委會補助4536萬元，縣府自籌864萬元，發包採最有利決標，將由金春福營造有限公司進行工程，預計6月中完工驗收後8月開放。
文化局指出，東興圳景觀再造計劃拆除原本的水泥圳道，改用砌石、卵石散鋪方式，便於植物生長及魚類躲藏，為減少乾旱對於魚群的影響，設置井、水閘門來調節水圳水位，還有水循環系統增加水圳淨化功能，並設置步道及平台。
為鼓勵民眾走進公園散步或野餐，認識城市公園綠帶之美，文化局將在4月10日辦理「水圳、生活、音樂」系列活動，包含音樂會、兒童寫生比賽、東興圳走讀及環保「綠市集」等。其中，兒童寫生比賽即日起至4月5 日可報名，分為團體及個人，可用網路、傳真、郵寄或親自到文化局報名。
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