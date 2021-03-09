竹縣游泳池洗車場減量供水 研議寶山新建水庫
水情吃緊，新竹縣長楊文科今天宣布，新竹縣內的游泳池、三溫暖及洗車場減量供水，並研議在寶山鄉新建第3座水庫，盼能紓解水情。
新竹縣政府今天表示，目前寶山與寶二水庫的蓄水量，已經低於2成，水情嚴峻，為減緩水庫集水區極端不降雨的衝擊，經中央災害應變中心日前討論，決定需加大節水力道。
縣府指出，原定從3日晚間10時至隔日6時，實施減壓供水，為擴大實施自來水減壓時間，強化省水，即日起已調整為全日實施減壓供水。
楊文科表示，為節水，包含游泳池、洗車場以及三溫暖的減量供水節水率目標，從原本10%提高到20%，以減少自來水用水量，延長水庫供水期程。至於，工業用水大戶則維持減量供水節水率目標11%。
楊文科指出，新竹縣為科技重鎮，可預見未來工業用水需求將提升，以及氣候變化大，因此，急需在寶山鄉新建第3座水庫，目前正在研議中。
楊文科表示，後續將視春雨狀況，密集開竹縣旱災應變工作會議，並以滾動檢討方式，以做好節水抗旱措施。
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