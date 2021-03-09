快訊

妻子也知情！被爆疑與顏若芳同居 王定宇回應了

AZ疫苗副作用大、保護力低？在英接種者現身說法

竹縣游泳池洗車場減量供水 研議寶山新建水庫

中央社 / 新竹縣9日電

水情吃緊，新竹縣長楊文科今天宣布，新竹縣內的游泳池、三溫暖及洗車場減量供水，並研議在寶山鄉新建第3座水庫，盼能紓解水情。

新竹縣政府今天表示，目前寶山與寶二水庫的蓄水量，已經低於2成，水情嚴峻，為減緩水庫集水區極端不降雨的衝擊，經中央災害應變中心日前討論，決定需加大節水力道。

縣府指出，原定從3日晚間10時至隔日6時，實施減壓供水，為擴大實施自來水減壓時間，強化省水，即日起已調整為全日實施減壓供水。

楊文科表示，為節水，包含游泳池、洗車場以及三溫暖的減量供水節水率目標，從原本10%提高到20%，以減少自來水用水量，延長水庫供水期程。至於，工業用水大戶則維持減量供水節水率目標11%。

楊文科指出，新竹縣為科技重鎮，可預見未來工業用水需求將提升，以及氣候變化大，因此，急需在寶山鄉新建第3座水庫，目前正在研議中。

楊文科表示，後續將視春雨狀況，密集開竹縣旱災應變工作會議，並以滾動檢討方式，以做好節水抗旱措施。

水庫 新竹 楊文科

延伸閱讀

新竹縣政府「女力」噴發 女性公務人員比率達65%

HBL／東泰高中纏鬥南山 新竹縣長楊文科：你們已締造傳奇

學士後醫學系夯！清大、中山、中興設系最新進度曝光

浪漫台3線、關西大客廳已具規模 縣長盼更多青年回鄉

相關新聞

觀霧山莊霧社櫻王盛開 這樹繽紛美不勝收網讚：美呆了

苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區人氣地標，觀霧山莊前霧社櫻王今年大爆發，目前一樹繽紛美不勝收，花期還可以持續約2周，營建署...

竹縣興隆路河堤種植山櫻花、流蘇 盼打造花海大道迎賓

新竹縣竹北市的興隆路一、二段連接高鐵新竹站，也是許多民眾為避開上下班車潮，會選擇的通勤道路，猶如新竹縣的迎賓大道，農業處...

竹縣東興圳一期開放將辦音樂會 二期拚6月完工

新竹縣東興圳整體景觀再造計畫第一期工程1月底開放公27、28公園，公26及綠41也已在3月初開放，成為不少親子休憩的好去...

石門水庫蓄水跌破49% 渡輪遊艇公會15日辦媽祖環湖祈福

北部連日陰雨天今天放晴雨也跟著停，石門水庫進帳有限，有效蓄水率（量）繼續微跌，而且跌破49%來到48.8%（9650.0...

新竹客雅水資中心設RO淨水設備 市府籲廠商踴躍取用

水情持續緊張，新竹亮起減量供水的橙燈，更邁入全日減壓供水階段，各項「開源節流」計畫更顯重要，新竹客雅水資源中心年初設有R...

完成女兒生前心願 雙親捐款30萬給醫院助弱勢病友

新竹縣湖口鄉的天主教仁慈醫院近日收到一筆30萬元的捐款，一名姚姓女子長期在天主教仁慈醫院身心科接受治療，日前離開人世，她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。