換管線苗縣4鄉鎮18日起停水22小時 影響逾3萬戶
台灣自來水公司今天表示，配合「東興廠一期OTV膠羽沉澱池改建工程」原水管路改接，苗栗縣竹南、頭份、造橋、後龍4鄉鎮44里18日上午7時起停水22小時，影響逾3萬戶。
自來水公司第三區管理處指出，因應工程進行，停水區域包括竹南鎮：大厝里、大埔里、山佳里、中美里、中英里、中港里、中華里、公義里、公館里、天文里、正南里、竹南里、竹興里、佳興里、海口里、崎頂里、港墘里、開元里、新南里、照南里、聖福里、龍山里、龍鳳里、營盤里。
頭份市：田寮里、蘆竹里、尖山里、尖下里、廣興里、濫坑里；造橋鄉：造橋村、平興村、朝陽村、談文村、龍昇村、豐湖村；後龍鎮：埔項里、新民里、校椅里、海寳里、灣寶里、東明里、大山里、溪洲里。影響範圍涵蓋4鄉鎮44里，共計3萬4400戶。
除停水區域外，後龍鎮海埔里、外埔里、秀水里、水尾里為水壓降低區域，受影響地區用戶請留意，提早儲水備用，並配合節約用水。
自來水公司提醒，水壓降低期間應關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久產生高溫致損壞或造成火災，如有疑問可撥打免費服務電話1910。
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