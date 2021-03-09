經濟部提鑿井取水引議 林智堅：要雨水不是口水

全台水情緊張，經濟部長王美花提「鑿井取水」抗旱引發熱議，新竹市長林智堅今天表示，此刻需要的是雨水、不是口水，抗旱跟防疫一樣，中央跟地方須攜手努力。

經濟部長王美花日前表示，科技廠商主動提出鑿井取水的建議，正評估可行性，此說法引起網友熱議，經濟部解釋，取用地下水原本就是地面水或水庫水不足時的合理必要抗旱手段之一。

新竹市長林智堅今天與水利署長賴建信、竹科管理局長王永壯前往新竹市客雅水資源回收中心視察水車取水演練情形。

林智堅受訪表示，抗旱和防疫一樣要中央地方齊心，非常肯定中央及水利署超前部署，包括北水南調、海水淡化、抗旱水井、再生水等，市府會全力配合中央各項政策，呼籲民眾共體時艱、節約用水。

林智堅表示，穩定供水對台灣半導體產業相當重要，因此與中央攜手合作，在今年2月初完成桃園、新竹北水南送工程，可提供大新竹每日20萬噸水源，如及時雨般解渴。

此外，竹市府也與水利署一同在客雅水資源回收中心設置「RO級移動式淨水設備」，2月起每天供1500噸再生水，可作工業冷卻水，也已有多家園區登記利用。

桃園市長鄭文燦上午視察抗旱應變抽水供灌後也表示，目前備援水井和工業水井都已全面使用，政府已通知工業區，不論有無水權狀，在抗旱期間可以使用地下水，有水權狀的甚至可以增加30%的用量。

鄭文燦指出，目前台灣自來水公司在龍潭水廠附近開鑿了備援水井，正在使用中，市府自己也鑿了15個備援水井，「用地下井做備援水源是很正常的」，市府同時進行工業區節水輔導，以7%作為節省目標，1000度以上的工業用水大戶都必須節水7%。