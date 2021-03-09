觀霧山莊霧社櫻王盛開 這樹繽紛美不勝收網讚：美呆了

苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區人氣地標，觀霧山莊前霧社櫻王今年大爆發，目前一樹繽紛美不勝收，花期還可以持續約2周，營建署雪霸國家公園管理處、林務局新竹林區管理處官方臉書粉絲團專頁PO出櫻王英姿，網友讚嘆美呆了。

台灣櫻花季觀霧山莊前的霧社櫻王備受期待，新竹林管處官方臉書特別為它量身打造花況即時報，雪霸國家公園管理處最近也揭露目前花況，指出櫻王目前花開6到7成，花期還可以持續約2周，盛開美照引來一片讚嘆聲，紛紛表示要揪團上山朝聖。

新竹林管處、雪霸國家公園管理處指出，霧社櫻是全台灣最小、最珍稀的特有原生種，當時是在霧社首次發現，乃以霧社山櫻命名，農委會官網名列為珍稀瀕危物種第三級，分布於台灣中北部中海拔1000到2100 公尺的山地、叢林內，觀霧山莊前霧社櫻80幾歲，號稱霧社櫻王。