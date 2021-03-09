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觀霧山莊霧社櫻王盛開 這樹繽紛美不勝收網讚：美呆了

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前霧社櫻正值盛開，一樹繽紛美不勝收。圖／雪霸國家公園管理處提供
苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前霧社櫻正值盛開，一樹繽紛美不勝收。圖／雪霸國家公園管理處提供

苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區人氣地標，觀霧山莊前霧社櫻王今年大爆發，目前一樹繽紛美不勝收，花期還可以持續約2周，營建署雪霸國家公園管理處、林務局新竹林區管理處官方臉書粉絲團專頁PO出櫻王英姿，網友讚嘆美呆了。

台灣櫻花季觀霧山莊前的霧社櫻王備受期待，新竹林管處官方臉書特別為它量身打造花況即時報，雪霸國家公園管理處最近也揭露目前花況，指出櫻王目前花開6到7成，花期還可以持續約2周，盛開美照引來一片讚嘆聲，紛紛表示要揪團上山朝聖。

新竹林管處、雪霸國家公園管理處指出，霧社櫻是全台灣最小、最珍稀的特有原生種，當時是在霧社首次發現，乃以霧社山櫻命名，農委會官網名列為珍稀瀕危物種第三級，分布於台灣中北部中海拔1000到2100 公尺的山地、叢林內，觀霧山莊前霧社櫻80幾歲，號稱霧社櫻王。

值得一提是觀霧國家森林遊樂區是早期伐木林場，觀霧山莊是當時員工宿舍，觀霧山莊仍保有早期伐木時期宿舍外觀及氛圍，新竹林區管理處OT委託經營，致力提供優質住宿及餐飲服務品質，節能、省水、優先採購綠色環保標章產品，減輕對自然環境影響，增加周邊居民就業機會，獲環保署認證銀級環保標章旅館。

苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前霧社櫻正值盛開，一樹繽紛美不勝收。圖／雪霸國家公園管理處提供
苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前霧社櫻正值盛開，一樹繽紛美不勝收。圖／雪霸國家公園管理處提供
苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前霧社櫻正值盛開，一樹繽紛美不勝收。圖／雪霸國家公園管理處提供
苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前霧社櫻正值盛開，一樹繽紛美不勝收。圖／雪霸國家公園管理處提供

新竹 國家公園 森林遊樂區

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