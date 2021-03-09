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新竹客雅水資中心設RO淨水設備 市府籲廠商踴躍取用
水情持續緊張，新竹亮起減量供水的橙燈，更邁入全日減壓供水階段，各項「開源節流」計畫更顯重要，新竹客雅水資源中心年初設有RO級移動式淨水設備，每天可供1500公噸用水，但2月以來僅用881公噸，市府今天舉行取水演練，市長林智堅、水利署長賴建信等人訪視確認水質經過濾處理可作工業冷卻水，鼓勵廠商踴躍取水使用。
新竹用水主要來自隆恩堰、寶山與寶山第二等鄰近水庫，但旱象未解，水庫水位持續下探，新竹的寶山水庫今天蓄水率僅20.8%，寶二更低僅12%，為做長期抗旱準備，市府今天進行水資源中心取水演練，未來若進入限水階段，將調派消防水車取水。
客雅水資源回收中心每天供1萬公噸回收水供澆灌使用，目前市府工程與環境灑掃作業一律要求廠商到水資中心取水，為強化回收水再利用，經濟部水利署今年在桃竹苗的水資源回收中心建置移動式淨水設備，強調機動效率與供水穩定性，開放廠商取水。
該移動式淨水設備1天可提供1500公噸用水，經前處理過濾、超微過濾、RO逆滲透過濾等進入供水暫存槽，原本黃澄的水色變得透明許多，可用於工業製程，林智堅、賴建信與竹科管理局長王永壯等人今天到場訪視取水演練情形，確認取水效率與流程。
市府工務處指出，客雅水資源回收中心每天可提供1萬公噸回收水，目前為無償提供使用，民眾可自行前往，可供作環境保護用途之水源，另有1500公噸為RO過濾處理後的用水也開放使用，另今年6月前已取消工業水井地下水權限制，鼓勵產業多加利用。
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