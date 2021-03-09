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完成女兒生前心願 雙親捐款30萬給醫院助弱勢病友
新竹縣湖口鄉的天主教仁慈醫院近日收到一筆30萬元的捐款，一名姚姓女子長期在天主教仁慈醫院身心科接受治療，日前離開人世，她的父母為了完成女兒生前心願，捐款感謝醫護人員的照顧，期望能協助因病就醫導致經濟困難的弱勢病友。
院方表示，姚女為院長張達人的固定患者，長期在該院就醫，2月多過世，但她的父母一直記得她生前想捐款給醫院的願望，感謝就醫期間院方的協助，包含救護車、醫護人員等，夫妻2人雖然難忍女兒離開的傷痛，仍替女兒完成心願。
天主教仁慈醫院管理部主任陳永華代表院方接受這筆善款，也向姚姓夫妻說明會將善款用在最有需要的地方，幫助院內因病就醫而陷入經濟困難的弱勢病友，也期望透過姚姓夫婦的拋磚引玉，吸引更多企業團體伸出援手。
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