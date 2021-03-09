竹東原民服務窗口揭牌 為在地原住民提供洽公便利窗口

竹東鎮公所民政課大樓前開設原住民服務窗口，藉由多元就業開發方案幫助在地的弱勢原住民，獲得更好的就業及培訓機會，鎮長張順朋就說，希望原住民服務窗口能實質幫助民眾，避免因不懂如何申請，而錯失權益，也能協助民眾重返職場穩定就業。

張順朋表示，目前設籍在竹東鎮的原住民人口有4000多人，而常住及活動原住民人口則有10000多人，因竹東緊鄰五峰鄉及尖石鄉等原鄉，因此也吸引許多原住民前來就業、就學，竹東甚至原住民人口比原鄉還多。

縣議員張益生表示，許多原住民對於相關政策不了解，或因各種因素而不得、不敢申請幫助，但透過原住民服務窗口，就能以原住民熟悉的語言協助他們獲得應有的權益，對於原民民眾要洽公也會覺得安心許多。