快訊

去年230萬女性罹乳癌！醫曝致癌環境賀爾蒙：這些東西少用

爆同居緋聞 顏若芳：平常住爸媽家 與王定宇分租像學生宿舍

竹東原民服務窗口揭牌 為在地原住民提供洽公便利窗口

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東鎮公所原民服務窗口揭牌，讓原民朋友洽公更為安心。圖／竹東鎮公所提供
竹東鎮公所原民服務窗口揭牌，讓原民朋友洽公更為安心。圖／竹東鎮公所提供

竹東鎮公所民政課大樓前開設原住民服務窗口，藉由多元就業開發方案幫助在地的弱勢原住民，獲得更好的就業及培訓機會，鎮長張順朋就說，希望原住民服務窗口能實質幫助民眾，避免因不懂如何申請，而錯失權益，也能協助民眾重返職場穩定就業。

張順朋表示，目前設籍在竹東鎮的原住民人口有4000多人，而常住及活動原住民人口則有10000多人，因竹東緊鄰五峰鄉及尖石鄉等原鄉，因此也吸引許多原住民前來就業、就學，竹東甚至原住民人口比原鄉還多。

縣議員張益生表示，許多原住民對於相關政策不了解，或因各種因素而不得、不敢申請幫助，但透過原住民服務窗口，就能以原住民熟悉的語言協助他們獲得應有的權益，對於原民民眾要洽公也會覺得安心許多。

張益生指出，未來原住民朋友只要前往竹東鎮公所，都可以先透過原住民服務窗口的甘小姐轉介，也可以向窗口諮詢相關洽公問題，避免因溝通誤會而導致權益喪失，以族人服務族人會更為安心，更象徵竹東不分族群，共同為地方服務的心邁進一大步。

竹東鎮公所原民服務窗口揭牌，讓原民朋友洽公更為安心。圖／竹東鎮公所提供
竹東鎮公所原民服務窗口揭牌，讓原民朋友洽公更為安心。圖／竹東鎮公所提供

原住民 語言 職場

延伸閱讀

大法官憲法法庭辯論前 原民司法院前升起狼煙舉行祭告

讓原民可持有空氣槍？ 警政署憂開放槍枝有驚人危害

為動物發聲 動物社會研究會：原民狩獵權不等於生存權

高市首位原民偵查隊長 許強生： 以打擊犯罪為天職

相關新聞

疑下雨、下方興建房屋　竹市社區邊坡崩塌幸無人受傷

新竹市一處社區8日清晨發生邊坡崩塌，消防局獲報後成立緊急應變小組，召集市府產發處、民政處、社會處、警察局、都發處及香山區...

竹東原民服務窗口揭牌 為在地原住民提供洽公便利窗口

竹東鎮公所民政課大樓前開設原住民服務窗口，藉由多元就業開發方案幫助在地的弱勢原住民，獲得更好的就業及培訓機會，鎮長張順朋...

竹科園區三、五路徵收案 117安置戶土地配售 有解了

新竹科學園區因產業用地需求，14年前徵收園區三、五路周邊土地，並設置園區服務區土地配租給117戶安置戶，提供他們新建房屋...

20處危險路口 竹南9990萬元改善

苗栗縣竹南鎮公所投入9990萬元，改善20處易肇事路口，主要在環市路二、三段附近，將規畫安全庇護島、退縮行人穿越道及預警...

優化環境 平鎮電塔地下化完工

桃園市政府斥資9億元，移除大溪及平鎮區共18里、70座的電塔桿；市長鄭文燦昨出席完工典禮表示，華安街可擺脫電塔惡夢，同時...

航空城宣布實質開發 月底招標

史上最大徵收案桃園航空城計畫推動超過10年，昨以區段徵收工程招標說明會宣告將實質動工，招標文件即日起公開閱覽至17日，3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。