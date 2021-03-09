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疑下雨、下方興建房屋　竹市社區邊坡崩塌幸無人受傷

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市一處社區8日清晨發生邊坡崩塌。圖／民眾提供
新竹市一處社區8日清晨發生邊坡崩塌。圖／民眾提供

新竹市一處社區8日清晨發生邊坡崩塌，消防局獲報後成立緊急應變小組，召集市府產發處、民政處、社會處、警察局、都發處及香山區公所等單位人員進駐，為確保邊坡上方社區住戶安全，市府啟動疏散及安置作業，共疏散98人，其中安置居住旅館84人，另14位民眾依親，現場除進行緊急修護工程，也針對施工造成基地上方邊坡坍塌的建商究責。

市府指出，該社區旁工地建商日前施作臨時擋土牆，可能受連日大雨影響造成邊坡崩塌，使舊有固定框護坡滑落，進而影響工地上方住戶的安全。

市府8日一早進駐成立應變中心，通知水土保持技師會同都發處勘災，當下決議要求施工建商立即回填土方，並沿邊坡緊急施作鋼軌樁，加強邊坡穩定等緊急措施，緊急防災維護工程預計日夜趕工5天，將在3月12日前完成。

另外，市府指出，將依法究責，有關安全維護設備或措施不當，都發處擬依建築法89條裁罰起造人、承造人、監造人各3萬元，產發處則會釐清施工是否符合水保規範，予以究責，依水保法第23、33條裁罰6至30萬元。

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