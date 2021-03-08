桃園航空城區段徵收工程3月招標 邁入實質開發

桃園市長鄭文燦今天出席「桃園航空城計畫．區段徵收工程」招標說明會表示，歷經10餘年前置作業的桃園航空城計畫，預計3月上網公告，讓計畫正式邁入實質開發階段。

鄭文燦表示，桃園航空城計畫涵蓋交通部負責的機場園區內第三航廈及第三跑道，整體規劃分為2期公共工程，第一期區段徵收工程以統包方式辦理招標，開發範圍約1756公頃，總工程經費約新台幣576億元，考量執行量能與合理期程，市府依開發單位、天然地界劃分為10項分標工程開發。

鄭文燦指出，航空城計畫有擴大桃園國際機場營運服務能量，擴大人流與物流量；引進綠能、自駕車、ICT雲端、航空、物流、生醫等6大機場關聯產業，帶動產業投資的效果，以及透過計畫打造韌性智慧城市，讓機場與地方共存共榮、共同成長等3大目標。

鄭文燦說，在區段徵收階段，市府進一步實施「10大優惠加碼方案」，讓96%地主選擇申請領取抵價地，並繳交土地權狀給市府，顯示地主對於桃園航空城計畫深具信心，參與配地者預計5、6月間可完成移轉。

鄭文燦指出，航空城計畫預計11月進行優先開發區施工，非優先區則預計於113年11月動工。有關優先區補償方案，市府提供第一期搬遷戶加碼補償25%及80萬元租金補貼、第二期搬遷戶加碼補償20%及72萬元租金補貼、第三期搬遷戶則加碼補償15%及66萬元租金補貼，加上人口搬遷費，希望在113年底全區動工前完成。

交通部民用航空局長林國顯表示，桃園機場第三航廈土建工程歷經多年招商，在2月底完成廠商資格審查，若順利完成規格標審查及評選作業，預計3月底可公告得標廠商。機場第三跑道則委由高公局協助興建，希望計畫能帶動地區發展，讓桃園在居住環境、經濟、國家競爭力等亮點愈來愈成功。