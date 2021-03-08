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不要再傻等左轉綠燈 交警釋疑「看到這種交通號誌就可通行」

桃園搶攻散客商機 每房補助千元每人最多2晚

中央社 / 桃園8日電

搶攻散客觀光旅遊商機，桃園市政府計劃針對自由行旅客推出補助方案，每人每晚補助新台幣1000元，但每房只能一人申請，每人最多可補助2晚，對此，飯店業者則是表示樂觀其成。

觀光旅遊局長楊勝評今天下午表示，受到「部桃事件」的衝擊，不但桃園市的商圈、市集都深受影響，觀光旅遊業及飯店、餐廳也受到波及，市府除了與可樂旅遊、易飛網、雄獅旅行社等合作，針對團客推出優惠，獲得熱烈反應，下一步則鎖定自由行散客部分提出住宿方案。

楊勝評說，市府推出的自由行住宿補助，以登記有案的飯店、住宿業者為主，初步規劃，旅客可在3月22日到4月30日的平日使用，補助總經費為2000萬元，初步預計提供2萬個名額，額滿為止，每人每晚補助1000元，但每房只能一人申請，二人入住也只能補助1000元，每人最多可補助2晚，

楊勝評指出，預計透過綁定身分證的方式進行，至於相關優惠的發放及使用方式，將由桃園市長鄭文燦在星期三召開的市政會議上公告。

桃園喜來登酒店表示，因為中央安心旅遊補助在去年10月底結束後，飯店平日的住房率確實明顯下滑，再加上先前「部桃事件」對相關業者衝擊不小，若有政府的補助加持，確實會有不少助益，業者樂觀其成，目前飯店也已著手配合設計超值專案，希望吸引更多遊客入住。

自由行 部桃

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