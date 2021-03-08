苑裡鎮9日徵才活動 19家廠商提供500個工作機會

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署3月9日上午9點至下午1點，將在苗栗縣苑裡鎮新復社區活動中心（苑裡鎮新復里6鄰70-1號）辦理現場徵才活動，19家廠商提供500個工作機會，找工作或想轉職的民眾可以多多利用。

9日現場徵才活動，有億光電子、廣源造紙、禎佶祥實業、同泰電子、台昌彩藝、巨大機械、新可大國際、允薪營造、享沐時光、冠億達通、野寶科技、楊毅企業、裕隆汽車、林朋科技、鋐輪工業、餐御宴食品、明錩國際、田義食品、陽明電機等19家廠商，500個職缺包括各類工程師及品管員、技術員、作業員、房務人員等。

桃竹苗分署苗栗就業中心指出，參與徵才的廠商涵蓋科技、傳產及服務業，其中九成以上的職缺工作時間為固定日班制，適合二度就業婦女重返職場，各類工程師薪資上看32K以上，且可依學經歷及工作經驗再議薪，歡迎待業或想轉換跑道的求職民眾。

入場需佩戴口罩，攜帶身分證明文件進行實名制，更多職缺內容及最新活動資訊，可上桃竹苗分署官網、台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw），如欲進一步了解各項就業服務內容，請電話洽037-358395轉6108，也可撥打24小時免付費專線0800-777-888洽詢。

另外，苗栗就業中心今年推出「職涯列車，就業便捷又給力」的職涯諮詢服務，苗栗就業中心派駐專業職涯諮詢師，提供個人職涯諮詢服務，包含職涯方向探索、職涯目標擬定、自我認識、求職文件整備、履歷健診、模擬面試，可洽各地鄉鎮服務台預約在地服務。