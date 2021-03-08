航空城招標居民盼快配地起厝 反迫遷：房子重新鑑價

桃園航空城區段徵收工程招標啟動，市政府預計今年11月1日進場施工，在地里長、里民希望航空城加速開發，居民趕快配地「起厝」，民代建議趕快幫志願優先區居民找落腳處，並做好周邊非優先區居民生活品質和安全，反航空城迫遷聯盟發言人田奇峰今天下午認為，部分反對區段徵收居民訴訟外，同意地主則在區徵下，不得不選配地，制度不公，房子建物重新鑑價。

桃園航空城第一期包括優先搬遷區在內，市政府負責公共工程土地2302公頃，進入上網招標、施工期程後，航空城地促進會和地主多表樂觀期程，大園后厝里長林有財說，招標展開，優先搬遷區11月進場施工，地主準備搬遷或找房子，希望市政加速進行、不要拖，讓地主居民趕快配地「起厝」蓋房子。

市議員徐其萬說，「先安置、後開發」市府要先解決優先搬遷區居民安住處，之後才進行工程施工，開發施工後，要顧及非優先區周邊住戶的生活品質和出入安全。市議員游吾和認為，去年底到今年1 月的物價總指數增加7%，一期優先區預定今年7到9月間公告，屆時應以公告當月評點補給差額，另隨志願優先區即將公告，市府應趕快想辦法為住戶找房，以免住戶流離失所。

田奇峰表示，市府公布航空城一期地主贊成配地達96%，其實是地主在區段徵收下不得已決定，不是拿錢就是配地，也因地主拿的錢少，不得不選擇配地，不代表地主都是贊同，而是制度不公，地主沒得選，政府既要推動就要做好轉型正義，房子建物重新鑑價。