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不要再傻等左轉綠燈 交警釋疑「看到這種交通號誌就可通行」

婦女節專享煲湯、玫瑰、保養品 苗栗女警超暖心

中央社 / 苗栗縣8日電

苗栗縣警察局今天為女性同仁策劃國際婦女節「小驚喜」，局長周煥興為女性同仁煲湯、送上保養品、玫瑰花，還特別燒製刻有名字的專屬陶藝花器，讓苗栗女警超暖心。

今天是國際婦女節，苗栗縣警察局女性同仁突然被邀請到警局禮堂，原以為臨時開會，卻見警局長周煥興等男性主管一一端上熱騰騰的客家養生雞湯，還送上玫瑰花、眼霜，以及刻有個別名字的陶燒花瓶；女同仁直呼「好暖心」。

周煥興指出，現今講求性別平權，許多女性加入警察行列，與男警同樣24小時輪值服勤，維護社會治安，尤其是已婚女性員警，時常為工作與家庭兩頭奔波忙碌，非常辛苦，希望藉由專屬節日，把溫暖傳遞給每位女性同仁，在工作之餘能多注意身體健康，保持愉悅的心情，擁有健康美麗人生，繼續守護苗栗治安。

除縣警局外，苗栗縣各警察分局也各自為女性同仁賀節，苗栗分局長楊贊鈞準備巧克力到派出所分送；大湖分局長廖志明邀請女鄉長胡娘妹與女同仁一起喝咖啡、送上香氛皂；頭份分局長何孟宗則是邀請縣議員張淑芬、頭份市公所主秘徐麗君、頭份市民代表許銑倫等人與分局女同仁餐敘，分享職業婦女甘苦談及職場心得。

警察 苗栗縣 婦女節

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