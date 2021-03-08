不提供1次性用品 徐耀昌推薦規苗栗深度綠色旅遊

綠色環保旅遊正夯， 苗栗縣長徐耀昌今天走訪環保署銀級環保標章旅館「F HOTEL 三義館」，讚賞肯定業者不提供1次性如紙杯等用品，燈具採LED省電燈泡，採用在地食材，免費提供自行車等做法，歡迎遊客響應，規畫來苗栗深度綠色旅遊。

環保署推動環保標章旅館認證，全國有60家取得環保標章認證旅館，苗栗縣有4家銀級環保標章旅館，包括觀霧山莊、伽芝萊民宿、泰安觀止及F HOTEL 三義館，徐耀昌今天上午率同縣府環保局長陳華盛、文化觀光局副局長王浩中等人，參訪F HOTEL 三義館，並大力推薦。

F HOTEL三義館管理部協理戴漢璋指出，三義館旅館去年認證銀級環保標章，不提供1次性如紙杯等用品，採LED省電燈泡，房間床上有環保卡提示遊客非必要不洗床單，浴室安裝節水30％的衛浴設施，提供3合1沐浴乳，餐廳採用在地食材，免費提供自行車讓客人參觀鄰近景點，並推出環保集點電子優惠券，2萬點可享折抵房價300元。