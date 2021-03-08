竹市發放幼兒防疫隔板 幼兒園用餐時使用

新竹市政府考量幼兒園用餐次數比其他年級的孩子多，打造1萬5000組幼兒版防疫隔板，提供全市公私立161所幼兒園使用，讓幼兒吃飯、點心時，也能有效守護孩童健康。

新竹市長林智堅今天到新竹市立新竹幼兒園視察學童午餐時表示，新竹市幼兒人口多，幼兒園學童吃飯常會講話、噴沫，強制學童不說話、不噴沫也難以執行，因此市府主動提供1萬5000組防疫隔板，加強學童用餐時防疫。

幼兒園陳老師受訪表示，依照規定，全市學校師生都須戴口罩上課，學童們只能在用餐時，才能脫下口罩透氣，感謝市府打造適合幼兒版的防疫隔板，銜接學童沒戴口罩時段，讓防疫更全面。

新竹市政府教育處表示，幼兒版防疫隔板以白色塑膠瓦楞板製成，好收納、易清潔，因重量極輕，學童也能自己組裝，L型組合設計，也符合不同尺寸桌椅，目前隔板已發送給全市公私立161所幼兒園。

竹市教育處指出，幼兒園目前防疫措施包含保持室內環境通風、每日環境消毒、戶外設施消毒等，師生更須量測體溫、落實勤洗手、全面戴口罩、家長不入園等。

教育處表示，針對此次疫情，市府也建立幼兒園防疫群組，即時公告「新竹市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育及工作守則」，並隨時掌握防疫物資使用情形。