竹南鎮9990萬元改善20處易肇事路口 友善用路人

苗栗縣竹南鎮公所盤點環市路二、三段及周邊易肇事路口，投入總經費9990萬元改善20處，規畫設置安全庇護島、退縮行人穿越道後退，及預警智能號誌等，提升用路人友善及安全空間，竹南鎮長方進興、鎮民代表會主席何秀綿等人今天宣布啟動，預計明年2月前完工。

方進興、何秀綿及苗栗縣議員陳碧華等人，今天上午在竹南鎮環市路二段、龍天路口，說明並啟動改善計畫，方進興指出，公所爭取營建署補助8491.5萬元，自籌款1498.5萬元，改善環市路二、三段、龍山路、建國路、照南路、功明街等20處易肇事路口，工程準備上網招標中。

方進興舉例說，環市路二段、龍天路口大十字路口，改善路口纜線過多，及行人穿越路程較長，規畫設立共桿，纜線地下化，打除部分安全島，設置庇護島，並於轉角處設置雙柱護欄，行穿線後退並對準無障礙坡道，更友善用路人、保障安全。

值提一提是計畫將設置智能交通號誌，並以建國路、建國路288巷多叉路口為示範點，雖已設置相關交通設施，但因路口車流匯集及轉彎，易因視線死角造成事故及交通混亂，規畫在車速較快、視線死角較多巷口，設置偵測提醒設施。

方進興說，公所去年向營建署提出「竹南鎮內學校、醫院、圖書館及易肇事路段周邊路口行人空間改善工程案」，獲補助先期規畫費560萬元，區分成二案提報，其中「竹南鎮環市路二、三段及周邊易肇事路口行人空間改善計畫」獲核定，預計明年2月前完工，提升學童及行人穿越路口、通道需求及安全性。