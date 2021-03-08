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38婦女節 桃市分局長同步分送香氛袋、美白面膜

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
龍潭警分局長陳清華準備「香氛袋與舒緩肌膚美白面膜」搭配，獻給分局女性同仁及平時協勤婦女志工們。圖／龍潭分局提供
龍潭警分局長陳清華準備「香氛袋與舒緩肌膚美白面膜」搭配，獻給分局女性同仁及平時協勤婦女志工們。圖／龍潭分局提供

3月8日是國際婦女節，桃園平鎮警分局長李建民和龍潭警分局長陳清華上午特別致贈香氛袋及面膜給分局所有女警及婦女志工，慰勉女性同仁在工作崗上的付出與辛勞，場面溫馨。

李建民表示，隨著時代變遷，兩性平權的時代早已來臨，平鎮警分局所屬警員中，女性同仁已佔了6分之1，在執行各項警察勤務工作上，均與男警相同，所以營造兩性平等工作環境，更是平鎮分局致力達成的目標之一。

平鎮警分局除了在勤務工作上營造平權外，在硬體設備上也斥資整建，女警勤務宿舍及專屬洗手間均已完工啟用，除了新穎、舒適外，也具備美觀及隱私，讓女性同仁在繁忙工作中，也能好好放鬆，養足體力迎接挑戰。

陳清華上午至分局每組、室、中心逐一致贈香氛袋、美白面膜，展現親切和藹作風，陳清華也期勉分局要落實性別主流推動，確實建立無性別歧視的環境。

慶祝3月8日國際婦女節，桃園警平鎮分局上午特別致贈香氛袋及面膜給分局所有女警及婦女志工。圖／平鎮分局提供
慶祝3月8日國際婦女節，桃園警平鎮分局上午特別致贈香氛袋及面膜給分局所有女警及婦女志工。圖／平鎮分局提供

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