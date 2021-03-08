竹市HPV疫苗免費開打 2500國中女生受惠

新竹市連續12年編列預算並向中央爭取經費，推動全市國中女生施打子宮頸癌(HPV)疫苗，截至目前有2萬4千人受惠。今年首場疫苗在虎林國中開打，陸續將巡迴全市公私立21間國中，預計有2500名國中女生受惠。衛生局提醒，HPV疫苗提供的保護力非100％，還需配合子宮頸抹片檢查及安全性行為，才能有效預防子宮頸癌。

市長林智堅說，本次疫苗施打也發起「守護媽媽愛的明信片」活動，邀請學生打疫苗同時、也溫馨提醒媽媽透過抹片、疫苗預防子宮頸癌。

衛生局代理局長楊清媚說，今年就讀竹市國中的女生，都是符合免費接種對象，第1劑HPV疫苗即日起至4月1日，於21所國中校園巡迴開打，預計於9月至10月底前完成第2劑接種，若無法在校接種，可至竹市12家合約診所補接種。HPV疫苗如同其他疫苗，可能造成不良反應，校園接種後須觀察30分鐘，返家後若有任何問題可洽詢24小時免費專線0800-88-3513隨時諮詢。

衛生局說，本次發起「守護媽媽愛的明信片」活動，透過施打學生將抹片檢查溫馨小卡帶回家，女性只要憑小卡與健保卡於4月30日前至三區衛生所完成子宮頸抹片檢查，即贈送加值好禮商品劵100元一份。如有疑問請洽衛生局國民健康科吳小姐03-5355191#335，或洽三區衛生所(東區衛生所03-5236158、北區衛生所03-5353969、香山衛生所-03-5388109)。