貨車吊臂勾斷紅綠燈桿 險波及路人

資源回收場一輛大貨車今天上午行經台1線苗栗縣苑裡鎮路段，駕駛忘了收回車斗上的吊臂，不慎勾到電纜，導致路旁2支紅綠燈號誌桿與監視器橫倒馬路上，險些波及用路人。

苑裡分駐所所長陳世偉指出，上午7時許接獲民眾通報，苑裡鎮台1線與忠信街路口，發生號誌倒塌事件，隨即派遣巡邏員警前往查看，發現是一輛大貨車於行駛時，未依規定放下吊臂，不慎勾到電線，連接纜線的路旁2支紅綠燈桿因禁不起強力拉扯，倒向路面，影響交通。

附近居民指出，聽到傳來2聲巨大撞擊聲，出門就看到2支燈桿橫倒在馬路上，當時正好是上班、上課時間，往來車輛頻繁，還好其他車輛駕駛緊急煞車，否則後果不堪設想；苑裡鎮長劉秋東得知後在第一時間趕抵現場，並找來工程人員把燈桿切斷移至路旁，才恢復交通順暢。

現年38歲的吳姓貨車駕駛向警方表示，一早駕駛大貨車前往資源回收場卸貨，工作完畢一時大意忘了收回吊臂，才會釀禍；吳姓男子除被警方開單告發外，還要負擔號誌燈桿與警方路口監視器的修復賠償責任，初步估計至少要新台幣40餘萬元。