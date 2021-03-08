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民富福德宮加持 竹市綠議員送千顆鳳梨排長龍
民進黨新竹市黨部主委陳建名、民進黨中央黨部發言人劉康彥為呼應蔡英文總統「吃爆台灣鳳梨challenge」的號召 ，7日傍晚在竹市民富福德宮免費發送千顆鳳梨，現場湧入破千排隊人龍，年紀最小的只有3歲，跟著家人一起用行動力挺台灣優質農產品。
日前大陸無預警宣布暫緩進口台灣鳳梨，全國各地發起團購，竹市民富福德宮主委王清明、竹市義消大隊總隊長鍾文煌共計認購2千台斤，透過市議員陳建名、劉康彥策畫，邀民眾共組「鳳梨新竹隊」，參與「鳳梨吃起來、好運旺旺來」免費領取活動。
劉康彥說，來自屏東的台農17號金鑽鳳梨是農民徹夜精挑細選再運抵新竹，保證新鮮美味，加上民富福德宮非常靈驗，民眾領回土地公、土地婆加持過的鳳梨，今年一定平安順利、萬事吉昌。
劉康彥也呼籲，大陸應儘速回歸貿易技術對話，並回歸國際貿易規範取消暫停禁令，才是人民之福。台灣的鳳梨吃起來不僅甜，還有自由與民主的滋味，希望大陸民眾也能早日吃到來自寶島台灣的鳳梨。
陳建名指出，在即將進入鳳梨產季前，對於大陸片面拒絕進口台灣鳳梨的舉動感到遺憾。民進黨政府即刻因應，投入10億經費穩定價格，民間更在一週內購買超過4萬噸鳳梨。昨冒著低溫、風雨，來到民富福德宮排隊的上千新竹市民，不只單純為鳳梨而來，而是期盼展現「鳳梨新竹隊」吃鳳梨挺農民，挺台灣農業的精神，共同向全世界推銷台灣鳳梨，一起愛台灣。
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