全國學生音樂比賽個人項目全國賽 苗栗防疫高規格

109學年度全國學生音樂比賽全區決賽，團體組取消，個人組由苗栗縣承辦，3月16日到3月31日分別在苗北藝文中心、縣府文化觀光局中正堂，及育達科技大學舉行，防疫採取高規格，參加比賽學生除演出所需，應保持社交距離並全程佩戴口罩，競賽會場不對外開放。

疫情持續嚴峻，苗栗縣政府承辦全國學生音樂比賽個人項目全區決賽，訂定防疫處理原則公布實施，基本防護規定參賽人員應主動聲明14天內國外旅遊史，如符合「具感染風險民眾追蹤管理機制」中，居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，禁止參加比賽。

參賽者、大會工作人員及陪同參賽者，如果有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者，應主動報告，並盡速就醫診療，及採取適當的防護措施；管樂參賽者應使用個人專屬樂器，避免使用共同樂器，造成接續使用者可能感染的風險。

此外，競賽會場不對外開放非競賽相關人員進場，僅大會工作人員，及參賽者與陪同人員得入場，參賽者體溫量測額溫達攝氏37.5度以上，再次以耳溫槍測量達攝氏38度以上者，禁止參加比賽；比賽學生活動期間除演出所需，彼此應保持社交距離，並全程佩戴口罩，競賽會場不進行頒獎典禮，比賽獎狀統一另行寄送。