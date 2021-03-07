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主計總處2項調查 苗縣府強調「3不2會」準則

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
農林漁牧業普查5月1日至6月30日實地訪查，苗栗縣政府已成立普查處，並強調依「3不2會」準則辦理。圖／苗栗縣政府提供
農林漁牧業普查5月1日至6月30日實地訪查，苗栗縣政府已成立普查處，並強調依「3不2會」準則辦理。圖／苗栗縣政府提供

行政院主計總處主辦「事業人力僱用狀況調查」，即日至3月31日辦理調查，農林漁牧業普查5月1日至6月30日實地訪查，苗栗縣政府成立普查處，並強調依「3不2會」準則辦理，籲請民眾配合。

3月2日上路的事業人力僱用狀況調查，苗栗縣171家抽樣廠商需接受訪查，縣府及各鄉鎮市公所統計調查員至受訪廠商，實地訪查或協助上網填表，調查主要目配合社會經濟發展需要，蒐集受僱員工進退情形、受僱員工概況、非薪資報酬結構、經常性薪資調整情形、空缺員工，及網路銷售情形等統計資料。

此外，結合運用公、勞保及勞退新制檔、人口及住宅普查檔、戶籍檔之員工受僱及異動情形、教育程度別等資料，供政府研訂經建計畫、規畫企業經營、釐訂產業、人力及輔導就業政策的參據，及企業界調整員工薪資、改善經營管理、訂定人力計畫，及提撥退休金參考。

縣府另成立農林漁牧業普查處，鄉鎮市公所將於3月16日成立農林漁牧業普查所，經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈，及水產養殖等生產與休閒活動業者均為普查對象，全縣分307個普查區，約4萬5千餘家。

普查主要目的在於蒐集農林漁牧業資源分布與使用、生產結構、勞動力特性、資本設備與經營狀況等基本資料，掌握農糧產業結構、友善環境耕作等生產資訊，了解農業家庭人口，及生產階段投入人力情形，建立普查基礎資訊與母體，提供農業統計調查抽樣應用，支援國家發展建設與農業輔導策略之釐訂。

縣府指出，普查要求所有普查員嚴守資料保密，實地訪查將秉持「3不2會」原則辦理，3不：普查員不會洩漏個人資料給任何人、普查員不會詢問與普查表無關的資料、普查員不會要您提供帳戶或存摺；2會：普查員會佩戴普查員證、普查員會遞送「致受訪戶函」。

薪資 苗栗縣

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