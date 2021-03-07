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植樹愛地球 國際扶輪社打造竹東河濱公園桂花林園步道

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
國際扶輪社3501區新竹分區今天在新竹縣竹東河濱公園，舉辦環保植樹愛地球活動，縣長楊文科（左一）到場響應。記者陳斯穎／攝影
國際扶輪社3501區新竹分區今天在新竹縣竹東河濱公園，舉辦環保植樹愛地球活動，縣長楊文科（左一）到場響應。記者陳斯穎／攝影

一年一度的植樹節即將到來，國際扶輪社3501區新竹分區今天在新竹縣竹東河濱公園，舉辦環保植樹愛地球活動，此次種植80棵大桂花樹，加上過去種植的茶花、黃花風林木等樹種已種下近2000棵樹木，盼用實際行動號召更多人愛護地球。

縣長楊文科表示，全球暖化，從政府、企業、民間團體、個人都應做到減碳愛地球的實際行動，感謝國際扶輪社連年選定竹東河濱公園舉辦植樹活動，縣府農業處也為活動提供300株桂花樹苗，一同響應環保。

新竹科園扶輪社長劉月惠表示，國際扶輪社3501區新竹分區共33社，目前社員已超過3000人，從2018年開始在竹東辦理植樹活動，今年邁入第4年。今天的活動33社的社友及其家眷約300多人共襄盛舉，也邀請縣長楊文科與夫人甘秀美到場響應植樹活動。

眾人一同種下80棵大桂花樹，期盼為河濱公園帶來一條桂花林園步道，而過去歷任社長也種植茶花及黃花風林木，加起來總共近2000棵，目前也正盛開中，讓民眾來公園運動可以一邊賞花，聞到迷人花香。

農業處表示，今年縣府辦理的植樹節因應疫情決定停辦，但仍歡迎公家機關、公益團體、學校及社區等，向農業處申請樹苗、花苗，除縣府公有苗圃育苗，環保局及縣府也有編列經費採購樹苗等，從年底一直到隔年春季，都可提供各單位申請，過去每年贈出的樹苗及花苗約2萬多棵，盼更多人一起植樹愛地球。

此次活動種植80棵大桂花樹，期盼為河濱公園帶來一條桂花林園步道，散步同時還可聞到迷人花香。記者陳斯穎／攝影
此次活動種植80棵大桂花樹，期盼為河濱公園帶來一條桂花林園步道，散步同時還可聞到迷人花香。記者陳斯穎／攝影

植樹節

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