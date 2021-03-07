竹南900萬元翻修網球場 期待帶動運動風氣及商機

苗栗縣竹南運動公園10座網球場斥資900萬元整修，今天完工啟用，將迎來5月28日到6月5日第52屆四維膠帶盃學童網球錦標賽，立委陳超明、四維體育推廣教育基金會裁判長莊吳忠等人都期許，新球場帶動運動風氣及地方發展。

竹南運動公園網球場20多年歷史，同欣網球協會向竹南鎮公所建議改善球場地坪，鎮公所提案並透過陳超明爭取教育部體育署補助801萬，公所自籌99萬元翻修，今天熱鬧完工啟用，陳超明、莊吳忠、苗栗縣議員廖英利、陳碧華，及竹南鎮長方進興、鎮民代表會主席何秀綿等人到場。

新球場第一場大型賽事，將於5月28日至6月5日舉辦四維膠帶盃學童網球錦標賽，四維體育推廣教育基金會董事長楊蔚萌、執行長張約翰等人先前勘查場地，滿意環境、管理，及住宿、餐飲、交通銜接及停車便等條件，決議賽事在竹南運動公園辦理。

陳超明、莊吳忠表示，四維膠帶盃可以吸引約160所學校參賽，也是國內重要賽事，台灣網球好手謝淑薇、盧彥勳、詹詠然等都曾參賽，值得一提的是準決賽前都沒有設置裁判，培養誠實負責的態度與精神，也成就許多球員將來美好甜蜜的回憶。