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桃園巿機車左轉專用道被2車道包夾 民眾怨心驚驚
桃園市往返蘆竹，主要幹道春日路上下班尖峰時段車流量非常大，該路與經國路交叉口呈現Y字型，公路總局於去年8月在春日路上畫設「機車左轉專用道」，該專用道被一般車道包夾，市民反應兩極卻一致認為對路況不熟悉的外地人，該設計相當不友善。
春日路與經國路交叉口呈現Y字型，由於一旁是商場，無法向外畫設機車待轉格，也不能在既有車道上設置，否則會形成「機車帶撞格」，公路總局於去年8月26日設置「機車左轉專用道」，是全桃園唯一一處在最內側車道旁設置「機車左轉專用道」的路口。
住在桃園區的王小姐，因上班地點在蘆竹，每天都騎車上下班，她表示，這機車左轉專用道畫設一段時間了，這條路平常的確很多車，不過在地人都熟知，若要走經國路就要提前切進內車道，不熟悉路況的外地人，要從外車道一路切進機車左轉專用道，她直呼大概會「心驚驚吧」。
陳姓市民平時以開車代步，他表示，機車左轉專用道夾在兩個一般車道中間，雖然有設置告示牌提醒用路人，不過難保還是會有搞不清路況的機車族，發現騎錯在車道切進切出，交通狀況會變得更複雜，也會很擔心容易會跟機車發生碰撞，認為還是有點危險。
交通局坦言，去年實施以來，初期有接獲民眾反應標示不清，因此在去年12月8日於車道上方提前畫設告示牌，增加了藍底指示標誌，提前告知駕駛人前方車道變化，清楚標示出機車左轉專用道的位置，近期沒有再接獲民眾抱怨，如還是有民眾認為標示不夠，將再評估增加告示牌位置。
春日路上的不僅這一處奇怪的路口，與慈文路也有一處歪斜交叉口，機車待轉區更是畫設在車道中央，2016年也曾被質疑是「待撞格」，交通局回應，該待轉區離慈文路停止線有一段距離，且紅綠燈的亮起時間不同，只要機車族依燈號守規矩就不會有交通問題。
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