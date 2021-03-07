為慢飛兒量身打造 桃竹苗首座兒童早療中心明年啟用

新竹市府規畫桃竹苗地區唯一公設民營的專辦早療中心，去年9月開工，預計今年中完工，明年可正式提供服務。該早療中心將座落於新竹市龍山西路身障就業大樓內，空間達400多坪皆以弧面設計讓孩子安全探索，更有獨立感官室、體療室、空中花園等療癒空間，提供更完善的早療服務。

市長林智堅指出，他為早療兒的就學照顧需求推動各項政策，包括推動桃竹苗地區唯一公設專辦早療中心、馬偕兒童醫院設獨立早療中心，2018年至今增加28名特教師資，提升遲緩、身障孩童就學權益、早療補助也提升至每月4千元，盼逐步完善早療照顧資源。

社會處指出，新竹地區多是身障機構兼辦早療業務，為讓早療兒有獨立、量身打造的空間，接受更完善的日間托育與課後照顧，市府2019年規畫桃竹苗地區唯一公設民營的專辦早療機構，並與建築團隊邀集早療家庭的家長提供意見，明年提供服務後歡迎經特教鑑輔會委員評估符合資格的孩子們申請使用。

早療中心設計均以早療兒童的需求及角度出發，依不同年齡、需求的孩子打造獨立教學空間，如日托教室以不規則的開口造型增加童趣，更方便家長和老師觀察兒童狀況，感官室則以設計聲光設備給特殊需求兒童多感官刺激，幫助發展；其他專業空間包括輔具儲藏室、感染管控室、療育室，都是依據師生、課程需求設計。

社會處表示，早療中心走道採「蛋型」弧線設計，可減緩行走速度，降低孩子衝撞的危險，牆壁扶手也設計成兩種不同的高度，以符合不同需求的兒童。設計師也規畫一座半戶外型的療癒花園，讓接受療育的孩子有機會接觸綠色植栽。