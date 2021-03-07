快訊

影／警察杯杯攻堅地下軍火庫 幼兒園師生集中安置2小時

獨／消防員防疫津貼籌錢有困難？ 將動用災害準備金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為慢飛兒量身打造 桃竹苗首座兒童早療中心明年啟用

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
桃竹苗首座兒童早療中心將在明年啟用。示意圖／新竹市政府提供
桃竹苗首座兒童早療中心將在明年啟用。示意圖／新竹市政府提供

新竹市府規畫桃竹苗地區唯一公設民營的專辦早療中心，去年9月開工，預計今年中完工，明年可正式提供服務。該早療中心將座落於新竹市龍山西路身障就業大樓內，空間達400多坪皆以弧面設計讓孩子安全探索，更有獨立感官室、體療室、空中花園等療癒空間，提供更完善的早療服務。

市長林智堅指出，他為早療兒的就學照顧需求推動各項政策，包括推動桃竹苗地區唯一公設專辦早療中心、馬偕兒童醫院設獨立早療中心，2018年至今增加28名特教師資，提升遲緩、身障孩童就學權益、早療補助也提升至每月4千元，盼逐步完善早療照顧資源。

社會處指出，新竹地區多是身障機構兼辦早療業務，為讓早療兒有獨立、量身打造的空間，接受更完善的日間托育與課後照顧，市府2019年規畫桃竹苗地區唯一公設民營的專辦早療機構，並與建築團隊邀集早療家庭的家長提供意見，明年提供服務後歡迎經特教鑑輔會委員評估符合資格的孩子們申請使用。

早療中心設計均以早療兒童的需求及角度出發，依不同年齡、需求的孩子打造獨立教學空間，如日托教室以不規則的開口造型增加童趣，更方便家長和老師觀察兒童狀況，感官室則以設計聲光設備給特殊需求兒童多感官刺激，幫助發展；其他專業空間包括輔具儲藏室、感染管控室、療育室，都是依據師生、課程需求設計。

社會處表示，早療中心走道採「蛋型」弧線設計，可減緩行走速度，降低孩子衝撞的危險，牆壁扶手也設計成兩種不同的高度，以符合不同需求的兒童。設計師也規畫一座半戶外型的療癒花園，讓接受療育的孩子有機會接觸綠色植栽。

社會處表示，未來將由專業師資團隊依孩子個別能力與訓練目標設計課程，課程包含小組訓練、戶外體能課、地板滾球課、社團課、角落課等多元主題，也訓練兒童生活自理的能力。

設計師規畫一座半戶外型的療癒花園，讓接受療育的孩子有機會接觸綠色植栽。示意圖／新竹市政府提供
設計師規畫一座半戶外型的療癒花園，讓接受療育的孩子有機會接觸綠色植栽。示意圖／新竹市政府提供
教室設計窗口讓師長可觀察孩子狀況、走道也採弧形設計增加安全性示意圖／新竹市政府提供
教室設計窗口讓師長可觀察孩子狀況、走道也採弧形設計增加安全性示意圖／新竹市政府提供
市長林智堅與早療兒家長面對面交流。圖／新竹市政府提供
市長林智堅與早療兒家長面對面交流。圖／新竹市政府提供

延伸閱讀

永和大陳社區都更 拚2年內審議完成

新竹市連6年辦心願卡活動 幫助弱勢兒能許願圓夢

屏東百年小學舊校舍 改造為首座全人照顧園區

嘉義「社區公托家園」開幕 家長爭抽12名額

相關新聞

新竹縣休閒農業區 再添2處

新竹縣現有新埔照門、峨眉十二寮、橫山大山背、五峰和平和尖石那羅灣5處休閒農業區，經行政院農委會公告，再新增竹北水月休閒農...

為慢飛兒量身打造 桃竹苗首座兒童早療中心明年啟用

新竹市府規畫桃竹苗地區唯一公設民營的專辦早療中心，去年9月開工，預計今年中完工，明年可正式提供服務。該早療中心將座落於新...

挺農民！ 鄭宏輝與竹市農會合作推動團購高麗菜

行政院政務顧問鄭宏輝與新竹市農會合作，推動團購高麗菜，呼籲國人除了吃鳳梨，已經盛產的高麗菜也要多買多吃，一起支持台灣在地...

新竹縣政府「女力」噴發 女性公務人員比率達65%

新竹縣政府「女力」噴發，新竹縣長楊文科上任以來，大力提攜女性擔任縣府主管，除延攬擁有豐富的公務行政及產業發展經歷的陳季媛...

竹縣推婦女癌症篩檢 首篩民眾還可抽2000元禮券

新竹縣政府衛生局表示，研究顯示定期子宮頸抹片檢查及乳房X光攝影，能降低子宮頸癌與乳癌的發生率及死亡率。為提升民眾「早期發...

新竹縣免費HPV疫苗開打 預計3000名女國中生受惠

防治子宮頸癌，新竹縣免費國中女生公費人類乳突病毒(HPV)疫苗注射，將自3月9日起至4月15日進駐縣內38所國中提供接種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。