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挺農民！ 鄭宏輝與竹市農會合作推動團購高麗菜
行政院政務顧問鄭宏輝與新竹市農會合作，推動團購高麗菜，呼籲國人除了吃鳳梨，已經盛產的高麗菜也要多買多吃，一起支持台灣在地農業。
鄭宏輝說，近期鳳梨因遭中國禁止輸入，中央到地方全國總動員來拯救鳳梨銷量，蔡英文總統更是下鄉直達鳳梨田，為農民加油打氣也推銷金鑽鳳梨。
鄭宏輝表示，新竹市農會協助銷售雲林縣土庫高麗菜，他也與農會合作推出高麗菜認購活動，從社群平台推廣，包括FB臉書社團、Line 群組，邀請鄉親朋友大力團購，協助穩定高麗菜價。此外，他也認購分送給長照計畫社區共餐的年長者。
鄭宏輝強調，他這麼做最重要的是引起大家認購，刺激高麗菜買氣、提高菜價，一方面協助農民度過難關，一方面也推廣台灣在地農產。
除了鳳梨需要國人努力購買，盛產的高麗菜也有需要大家多幫忙。鄭宏輝說，從新竹市農會認購的高麗菜每箱8到12顆高麗菜售價只要250元，換算下來一顆不到30元，非常划算，因此強烈呼籲大家多買多吃，一起支持台灣在地農業。
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