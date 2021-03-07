快訊

大陸昨新增確診13例 均為境外移入

【311震後10年】 「風中電話」療癒無數家人的心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣政府「女力」噴發 女性公務人員比率達65%

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科（左七）偕同夫人甘秀美（左六）和女性一級主管合影，感謝她們的努力與付出，也祝福全縣婦女朋友「婦女節快樂」。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（左七）偕同夫人甘秀美（左六）和女性一級主管合影，感謝她們的努力與付出，也祝福全縣婦女朋友「婦女節快樂」。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府「女力」噴發，新竹縣長楊文科上任以來，大力提攜女性擔任縣府主管，除延攬擁有豐富的公務行政及產業發展經歷的陳季媛擔任秘書長，女性正、副局處長有13人，科長級主管女性比例更將近6成；一年一度國際婦女節將到來，楊文科偕同夫人甘秀美和女性一級主管合影，感謝她們在縣政工作的努力與付出，也祝福全縣婦女朋友「婦女節快樂」。

新竹縣政府人事處統計，縣府20個局處不含警察局，女性局處長有民政處長邱靖雅、教育處長楊郡慈、主計處長黃文琦、文化局長李安妤、稅務局長彭惠珠等五人，女性副局處長共有8人，女性科長級主管76人，而全縣女性公務人員比率則達65%。

為了讓女性同仁能夠安心上班，縣府在2019年10月啟用縣內第一座的公共托育幸福家園，而此公托家園就位於縣府內。考量職業婦經常須兼顧家庭與事業，縣府也彈性調整工作時間等措施。

另外，人事處也簽訂包含產後護理之家、托嬰中心、幼兒園及課後照顧等托育特約商店，建立起員工家庭支援系統，替縣府女性同仁分勞解憂。

縣長夫人甘秀美接任新竹縣婦女防火宣導隊總隊長後，走出過去幾十年來家庭庭主婦相夫教子的角色，投身公共事務，帶領13鄉鎮市15個防火宣導分隊，守護縣民居家安全。楊文科肯定夫人的勇氣和堅毅，相信能鼓勵更多女性打破既有框架，投身公共事務，在各個領域嶄露頭角，共創新竹縣更友善、更平等的工作和生活環境。

延伸閱讀

竹縣推婦女癌症篩檢 首篩民眾還可抽2000元禮券

HBL／東泰高中纏鬥南山 新竹縣長楊文科：你們已締造傳奇

學士後醫學系夯！清大、中山、中興設系最新進度曝光

PLG／新竹街口攻城獅主場戰 縣長楊文科到場應援

相關新聞

新竹縣休閒農業區 再添2處

新竹縣現有新埔照門、峨眉十二寮、橫山大山背、五峰和平和尖石那羅灣5處休閒農業區，經行政院農委會公告，再新增竹北水月休閒農...

挺農民！鄭宏輝與竹市農會合作推動團購高麗菜

行政院政務顧問鄭宏輝與新竹市農會合作，推動團購高麗菜，呼籲國人除了吃鳳梨，已經盛產的高麗菜也要多買多吃，一起支持台灣在地...

新竹縣政府「女力」噴發 女性公務人員比率達65%

新竹縣政府「女力」噴發，新竹縣長楊文科上任以來，大力提攜女性擔任縣府主管，除延攬擁有豐富的公務行政及產業發展經歷的陳季媛...

竹縣推婦女癌症篩檢 首篩民眾還可抽2000元禮券

新竹縣政府衛生局表示，研究顯示定期子宮頸抹片檢查及乳房X光攝影，能降低子宮頸癌與乳癌的發生率及死亡率。為提升民眾「早期發...

新竹縣免費HPV疫苗開打 預計3000名女國中生受惠

防治子宮頸癌，新竹縣免費國中女生公費人類乳突病毒(HPV)疫苗注射，將自3月9日起至4月15日進駐縣內38所國中提供接種...

鄉親鄉情／大溪建成商行 盼重現風華

桃園大溪和平老街是知名觀光景點，不過很少有人注意到隔1條街的中山路上，有棟名為「建成商行」的日治時期歷史建築隱身在此，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。