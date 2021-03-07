新竹縣政府「女力」噴發 女性公務人員比率達65%

新竹縣政府「女力」噴發，新竹縣長楊文科上任以來，大力提攜女性擔任縣府主管，除延攬擁有豐富的公務行政及產業發展經歷的陳季媛擔任秘書長，女性正、副局處長有13人，科長級主管女性比例更將近6成；一年一度國際婦女節將到來，楊文科偕同夫人甘秀美和女性一級主管合影，感謝她們在縣政工作的努力與付出，也祝福全縣婦女朋友「婦女節快樂」。

新竹縣政府人事處統計，縣府20個局處不含警察局，女性局處長有民政處長邱靖雅、教育處長楊郡慈、主計處長黃文琦、文化局長李安妤、稅務局長彭惠珠等五人，女性副局處長共有8人，女性科長級主管76人，而全縣女性公務人員比率則達65%。

為了讓女性同仁能夠安心上班，縣府在2019年10月啟用縣內第一座的公共托育幸福家園，而此公托家園就位於縣府內。考量職業婦經常須兼顧家庭與事業，縣府也彈性調整工作時間等措施。

另外，人事處也簽訂包含產後護理之家、托嬰中心、幼兒園及課後照顧等托育特約商店，建立起員工家庭支援系統，替縣府女性同仁分勞解憂。

縣長夫人甘秀美接任新竹縣婦女防火宣導隊總隊長後，走出過去幾十年來家庭庭主婦相夫教子的角色，投身公共事務，帶領13鄉鎮市15個防火宣導分隊，守護縣民居家安全。楊文科肯定夫人的勇氣和堅毅，相信能鼓勵更多女性打破既有框架，投身公共事務，在各個領域嶄露頭角，共創新竹縣更友善、更平等的工作和生活環境。