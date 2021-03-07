新竹縣免費HPV疫苗開打 預計3000名女國中生受惠

防治子宮頸癌，新竹縣免費國中女生公費人類乳突病毒(HPV)疫苗注射，將自3月9日起至4月15日進駐縣內38所國中提供接種服務，並與8家合約醫療院所合作補接種服務，預計今年將會有3000名國一女孩受惠

縣長楊文科表示，子宮頸癌位居新竹縣女性十大死因的第7位，2019年新竹縣因子宮頸癌死亡的人數為18人。防治子宮頸癌，施打HPV疫苗、定期抹片檢查是最有效的方式縣府為守護縣內女性健康，自2015年開始推動國中女生免費施打HPV疫苗政策，實施至今已第6年。

衛生局表示，公費HPV疫苗第一劑於3月施打、第2劑於9月施打，如果家長對子宮頸癌疫苗有任何疑問，可以參考衛福部送給學生的「關懷包」，也可洽國民健康署免費諮詢專線0800-88-3513，深入了解疫苗作用後，再決定是否接種。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎指出，HPV病毒不只會引發子宮頸癌也會造成6癌1病，包括子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸癌、菜花等疾病，若在HPV的防治上進行預防，保護效果自然提升。

東元綜合醫院醫師陳珮凌表示，子宮頸癌是目前唯一可用疫苗預防的癌症，依照臨床經驗，接種HPV疫苗後，可以降低6至7成子宮頸癌罹患率，疫苗的施打期則「越早越好」，年紀越小且尚未有性經驗的少女，施打後的預防效果越顯著，產生抗體能力越強。

衛生局也提醒，除了HPV疫苗之外，30歲以上女性每年皆可免費進行抹片檢查，這也是防治子宮頸癌的重要途徑。