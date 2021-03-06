桃市未照新北放寬機車行臨路限制 公會跳腳：不合理

桃園市規定機車修理業不得在住宅區12公尺以下道路經營，業者盼比照新北放寬至6公尺道路，不少議員憂心新北版本不適用桃園道路現況，一旦下修亂象叢生，影響巷弄安寧。桃市都發局經權衡業者需求與環境安寧後，決定放寬臨路限制至10公尺，預計年中公告，不過機車公會理事長姜仁壽獲悉直呼不合理，大嘆機車行該如何生存？

依都市計畫法桃園市施行細則第14條，機車修理業住宅區營業限制須面臨12公尺以上道路，此規定為沿用台灣省施行細則，多個縣市也沿用迄今，新北市因有業者反彈，2019年修正其施行細則，放寬機車修理業設於住宅區面臨10公尺以上道路，至於營業樓地板面積小於150平方公尺的小型機車行，則面臨6公尺以上的道路，即可設置。

桃園市機車商業同業公會紛向議會、市府陳情，議長邱奕勝日前在臨時會上提案，請市府研議修正桃園市施行細則，審查時掀起熱烈討論，市議員蔡永芳、舒翠玲等人都認為，6公尺以上道路就能設置機車行在桃園行不通，「這樣小巷弄都可以設機車行了」，恐衍生噪音與空氣汙染等，尤其業者多在騎樓空間擺放機車，恐亂象叢生。

市長鄭文燦、都市發展局長盧維屏當時在議場表態，表示現行桃園施行細則針對機車修理業的限制有討論空間，確實桃園都市計畫道路路幅不寬，「放寬至6公尺的確不好」，但會適度放寬，讓多數機車行都能就地合法。

桃園市機車商業同業公會理事長姜仁壽說，桃園入會的機車行約1200多家，臨6到8公尺道路就有2到300家，會員都希望比照新北放寬至6公尺，市府應以民意為依歸，修正臨路限制不到位，恐人心惶惶，若不合理公會「會有動作」。

市府都發局主任秘書歐政一說，住宅區設置機車行需要多方權衡，除了業者需求，也要考量道路現況與環境品質，市府經適度折衝、評估，決定將臨路限制從12公尺放寬至10公尺以上道路，營業面積則無另行規範限制，都市計畫法施行細則修正條文已獲內政部初步同意，現報行政院備案，預計年中公告。