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普仁獎重品德與孝行 桃園105名學子獲獎
靈鷲山普仁獎著重學生品德與孝行，今年桃園有133名學生參加選拔，經過家庭訪視等複選，選出105名學生於今天頒獎，每個獲獎學生都有段力爭上游的生命故事，就讀國中7年級的藍睿瑜先天性心臟缺陷、2千度重度近視，但仍喜好閱讀，尤其熱愛研究科學，睿瑜父親因車禍不良於行，看見兒子不畏逆境的學習獲得獎助肯定，深感欣慰。
桃園區普仁獎頒獎典禮今天在桃園高中人文藝術大樓舉行，表揚105名品德優秀的學生，包含國小51人、國中54人，靈鷲山慈善基金會秘書長黃秀敏、桃園普仁推廣委員會主任委員呂朝福等人都上台致詞勉勵，典禮也穿插扯鈴、熱舞與太鼓等精采表演。
105名學生有6人入圍全國普仁獎，分別為中正國小葉泓毅、青溪國中閻錠嫻、介壽國中高暄喬、龍潭國中葉玉媗、中興國中藍睿瑜、幸福國中黃文龍，今天由副市長高安邦代表頒獎，靈鷲山護法會副總會長鄭呂碧雪則致贈心道法師墨寶給高安邦致意。
就讀中興國中7年級的藍睿瑜，因先天性心臟缺陷及2千度重度近視，行動緩慢，藍睿瑜父親藍成忠說，在睿瑜3、4歲時才發現視力越來越差，看書幾乎是要貼著看，妻子在生下女兒後過世，進行基因檢測得知，睿瑜患有馬凡氏症狀，雙眼視力現只剩0.1。
藍父說，自己因為車禍不良於行無法工作，現靠低收補助與獎助學金，一家3口才勉強溫飽，還好兒子懂事上進，也很愛閱讀，特別喜歡科學類的書籍，讓他很欣慰。家訪志工也有感睿瑜的溫和善良，相當有禮貌，尤其不畏逆境努力學習，值得稱許。
就讀幸福國中9年級的黃文龍也有感人孝行，他的父親2年多前中風，黃每天協助父親復健，對家人孝順體貼，導師黃筱雯說，文龍雖然斯文內向，但面對師長謙恭有禮，和同學相處也很融洽，還曾代表班級擔任自治市幹部，領導能力卓越，足為典範。
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