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桃園魅力金三角商圈登場 為3串商街振興活動打頭陣

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長參加魅力金三角商圈開幕活動，仔細欣賞各店家的商品。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦市長參加魅力金三角商圈開幕活動，仔細欣賞各店家的商品。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市忠貞新村文化園區「魅力金三角商圈」活動今天起登場，也為全桃園三串式（串城、串點、串網）商街振興活動打頭陣。市長鄭文燦下午到場了解，並表示先前疫情影響商圈人潮，市府現在積極推動疫後振興活動，促進商圈買氣，盼盡速回復消費及旅遊信心。

鄭文燦也感謝經濟部中小企業處資源支持，一起與市府和魅力金三角商圈合作，辦理「魅力興年好樂遊-2021魅力復興」，作為桃園市三串式商街振興活動前導活動，未來進一步透過「串城、串點、串網」規畫三串式行銷方式，刺激桃園商圈買氣，讓商圈更有活力。

鄭文燦指出，魅力金三角商圈是桃園深具主題特色的商圈，在戰火時代，異域孤軍在滇緬金三角地區帶著國旗作戰，離開國土最後落腳龍岡忠貞新村，留下感人故事，也帶來雲南獨特的文化、歷史、記憶、美食和工藝等。

桃園市府結合商圈活動舉辦龍岡米干節，未來持續發展更多品牌活動。此外，市府也推動異域故事館興建案的先導計畫，盼保留更多影像文物，為桃園多元文化累積更多資產，打造「魅力金三角商圈」成為唯一品牌的特色商圈。

經發局長郭裕信表示，「魅力興年好樂遊-2021魅力復興」市集，除了規畫滇緬文化特色市集，即日起至4月4日，有24個商圈店家提供專屬優惠。

為刺激桃園商圈買氣，後續將辦理三串式商街振興活動，在串城方面，將與經濟部中企處及桃園各商圈合作，即日起起至5月底，辦理12場商圈振興活動；串點方面，透過市集活動串聯商圈在地店家，推出「購物1+1」（攤位＋店面）集章贈禮品。

在串網方面，以線上抽獎方式，讓消費者上網登記發票抽好禮，提升商圈亮度、提高民眾購物黏著度及加強網路行銷，達到活絡商圈物流、創造錢流及引入人流等振興效益。

經濟部中小企業處副處長陳秘順、市議員楊家俍，和桃園市魅力金三角地方特色產業發展協會理事長王根深、市府團隊都出席活動。

雲南米干是魅力金三角商圈主推的美食之一 。圖／桃園市政府新聞處提供
雲南米干是魅力金三角商圈主推的美食之一 。圖／桃園市政府新聞處提供

鄭文燦

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